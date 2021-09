Neue PlayStation-5-Kühlung besser als zunächst angenommen

Auch im September 2021 fehlt von Sonys Next-Gen-Konsolen im Einzelhandel jegliche Spur. Die PlayStation 5 ist unter Spielern weiterhin sehr begehrt und restlos ausverkauft. Grund hierfür ist neben der weiterhin anhaltenden starken Nachfrage sicherlich auch die Halbleiterkrise. Ob die neue PS5-Version für eine bessere Verfügbarkeit sorgen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings scheinen sich die anfänglichen Behauptungen über eine schlechte Kühlung nun doch nicht zu bewahrheiten. Trotz des kleinen Kühlers soll die Kühlleistung bei der CFI-1100B-01 besser als beim Original sein.

Auf die baulichen Unterschiede der neuen Revision sind wir bereits im August 2021 eingegangen. Hier zeigte der YouTuber Austin Evans in einem Video entsprechende Details und stellte Messungen der Abluft an. Diese waren rund 3 bis 5 °C wärmer als bei der Ursprungsversion der Next-Gen-Konsole. Dabei kam es zu dem Trugschluss, dass die PS5 aufgrund der wärmeren Abluft auch im Inneren heißer wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Prozessor ist bei der gleichen Leistungsaufnahme kühler als bei der Ursprungsversion der PlayStation 5. Grund hierfür sind unter anderem Änderungen an der Platine.

Die Messwerte von Hardware Busters International zeigen nun, dass die überarbeitete PlayStation 5 so niedriger Temperaturen erreicht. Die Leistungsaufnahme und Lautstärke sind praktisch identisch. Auf eine normierte Raumtemperatur betrachtet wird die APU identisch warm, die Spannungswandler und der GDDR6-Speicher sind sogar etwas kühler. Änderungen am Kühler bzw. den Heatpipes sind hauptverantwortlich dafür, dass die Abwärme effektiver abgeführt werden kann.

Somit hat der kleinere Kühler keine negativen Auswirkungen auf die Kühlleistung der Konsole. Ob Sony nun in der Lage ist, die Next-Gen-Konsole flächendeckend anzubieten, wird die Zukunft zeigen. Zwar gab es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder vereinzelt Nachschub, allerdings war dieser innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft.

Wer ohne lange Wartezeiten eine PS5 sein Eigen nennen will, hat momentan nur die Möglichkeit die Konsole auf eBay oder ähnlichen Plattformen mit einem Aufpreis zu erwerben. Dank der zahlreich angebotener Spielebundles lassen sich bei eBay zumindest bei Einzelspielen Schnäppchen machen.

