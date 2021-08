Überarbeitete PlayStation 5 kommt mit angepasster Kühlung

In der vergangenen Woche tauchten die ersten Berichte einer überarbeiteten Variante der PlayStation 5 auf. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Slim-Variante, sondern um eine im Detail verbesserte Version, die sich rein äußerlich nicht unterscheidet.

Zu erkennen ist sie unter anderem an der fehlenden Schraube mit Kreuzschlitz des Ständers, der nun zur Befestigung keinen Schraubendreher mehr voraussetzt. Stattdessen kann die Schraube nun mit den Fingen gelöst und befestigt werden. Die Typenbezeichnung der ersten Variante lautet CFI-1000 bzw. CFI-1000B, auf der überarbeiteten Fassung sind die Modellnamen CFI-1102A bzw. CFI-1100B zu finden. Im direkten Vergleich wohl deutlich spürbar ist ein Unterschied im Gewicht. Um etwa 300 g soll die neue Variante der PlayStation 5 leichter sein. Zunächst einmal konnte dieser Gewichtsunterschied nicht so richtig erklärt werden. Aber dazu kommen wir jetzt.

YouTuber Austin Evans hat ein solches Modell im Video zerlegt. Es handelte sich dabei um eine Digital Edition der PlayStation 5 – also ohne optisches Laufwerk.

Der größte Unterschied ist demnach in der Kühlung zu suchen. Beim überarbeiteten Modell kommt ein deutlich kleinerer Kühler zum Einsatz. Reduziert wurde offenbar vor allem die Fläche für den Austausch der Wärme zwischen Kühler und dem Luftstrom, die durch den Lüfter erzeugt wird. Die Kontaktflächen zu den Komponenten fallen aber offenbar ebenfalls deutlich kleiner aus. Dies ist vor allem an der deutlich kleineren Basisplatte aus Kupfer zu erkennen.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die Kühlleistung der überarbeiteten Variante auf gleichem Niveau liegt. Ein kleinerer Kühler suggeriert zunächst einmal, dass dieser weniger Abwärme abführen kann. Dies muss aber nicht zwangsläufig so sein. An den Spezifikationen der Custom-Chips sowie den dazugehörigen GDDR6-Speicherchips dürfte sich wenig getan haben. Insofern sollten diese bei ähnlichen Temperaturen arbeiten. Ob der Lüfter allerdings mit anderen Drehzahlen arbeitet, ist nicht bekannt.

Sony hat den Radiallüfter ebenfalls angepasst. Die Lamellen des Lüfters sind nun deutlich länger und reichen bis zur Nabe des Lüfters. Im Video werden auch einige Messungen zur Lautstärke gemacht. Dabei kommt die originale Variante direkt am Gehäuse auf 43,5 dB(A) und die überarbeitete Version auf 42,1 dB(A). Den Unterschied kann man in diesem Fall aber unter Messungenauigkeiten verbuchen. Messungen der Temperatur des Kühlers ergaben Werte von 51 bis 52 °C für die "alte" Version und 55 °C für die neue Variante der PS5. Unterschiede in der Leistung waren nicht feststellbar.