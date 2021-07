Nintendo Switch: Firmware-Update auf Version 12.1.0 bringt bessere Speicherverwaltung

Nintendo hat ein neues Firmware-Update für die Nintendo Switch-Konsole veröffentlicht. Die neue Version 12.1.0 bringt neben einer verbesserten System-Stabilität auch eine bessere Speicherverwaltung, welche vor allem beim Installieren neuer Inhalte nützlich sein dürfte.

So fragt die Konsole bei vollem Speicherplatz in Zukunft automatisch, ob man etwa beim Aktualisieren eines Spiels, ältere Dateien des betroffenen Titels löschen möchte, um den benötigten Speicherplatz freizugeben.

Bislang war in Fällen eines vollen Speichers ein mühevolles Navigieren durch die Einstellungen notwendig, um Dateien manuell zu löschen und so Platz zu schaffen. Nintendo gibt jedoch an, dass es nicht möglich sein wird, ein Spiel zu spielen, während gerade ältere Daten des betreffenden Titels gelöscht und die neuen Inhalte installiert worden sind.

Das Update lässt sich ab sofort über den Menüpunkt "System Update" in den System-Einstellungen installieren. Es ist das erste Update seit längerer Zeit, welches neue Funktionen hinzufügt, die über eine Verbesserung der System-Stabilität hinausgehen. Erst gestern stellte Nintendo offiziell die neue Nintendo Switch mit OLED-Display vor. Die Konsole soll ab dem 8. Oktober 2021 auf den Markt kommen.