Pulse Red Controller: Xbox stellt neues Controller-Design vor

Wie jedes Jahr präsentiert Xbox auch 2021 einen neuen Controller mit frischem Design und der jüngst überarbeiteten Bedienoberfläche. Bisher sind für die Xbox Series X/S bereits die Farb-Varianten Carbon Black, Robot White und Shock Blue verfügbar. Ab dem 9. Februar soll sich dann der Pulse-Red-Controller dazu gesellen. Optisch erinnert das neue Design stark an das Aussehen des bereits erhältlichen Shock Blue-Controllers, nur eben in knalligem Rot, statt in kühlem Blau.

Wie beim Schwester-Modell ist auch hier nur die Vorderseite und die Seiten in Farbe getaucht, die Rückseite ist weiß. Die beiden Controller-Sticks sind ebenfalls in Rot gehalten. Das Steuerkreuz sowie die Trigger, Bumper und Tasten sind Mattschwarz. Wobei die Buchstaben der Taste der Hintergrundfarbe entsprechen. Zur Orientierung wurde jedoch das klassische Farbschema Gelb, Rot, Grün und Blau zwischen den Tasten hinterlegt.

Die Benutzeroberfläche des neuen Pulse-Red-Controllers unterscheidet sich in keiner Weise von dem der anderen Modelle, die mit der Einführung der neuen Xbox-Generation erschienen sind. So ist ebenfalls der neue Share-Button in der Mitte des Controllers integriert. Mit dessen Hilfe können Spieler InGame Screenshots oder Videos aufnehmen und diese direkt in den sozialen Medien teilen.

Darüber hinaus verfügt der Pulse-Red ebenfalls über eine Abwärtskompatibilität zur Xbox One. Des weiteren ist auch eine Nutzung mit Windows 10-PCs sowie Android möglich. Eine Unterstützung für iOS soll noch folgen. Vermutlich wartet Microsoft hier bis zur ebenfalls geplanten Implementierung des Xbox Game-Pass für iOS-Geräte.