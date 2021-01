Sony verabschiedet sich von der PlayStation 4

Kaum ist die PlayStation 5 auf dem Markt, verabschiedet sich Sony auch schon vom Vorgängermodell. Laut diversen Berichten aus Japan hat das Unternehmen sowohl die Produktion als auch den Verkauf der PS4 eingestellt. Offiziell bestätigt wurde jedoch nur der Produktionsstopp der PlayStation-4-Pro-Konsolen (CUH-7000-Series). Zudem wird die PlayStation 4 Slim (CUH-2000-Series) nur noch in "Jet Black" hergestellt. Wer also aktuell beabsichtigt, sich eine PlayStation 4 zuzulegen, sollte nicht zu lange zögern. Nachschub wird es zukünftig nicht mehr geben.

Grund für die frühzeitige Einstellung der Konsole ist der Bedarf an Produktkapazitäten für Sonys Next-Gen-Konsole. Gerade in Japan scheint die Verfügbarkeit nochmals wesentlich schlechter zu sein, als dies bereits in Europa oder den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall ist. Dass der Produktionsstopp der PS4 allerdings tatsächlich dafür sorgen wird, dass die PS5 sowohl in Japan als auch im Rest der Welt in großen Stückzahlen im Einzelhandel erhältlich sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Derzeit ist erst mit einer Entspannung im April oder Mai 2021 zu rechnen.

Zumal Sony derzeit nicht das einzige Unternehmen ist, das eine Vielzahl von CPUs benötigt. Bereits gestern berichteten wir darüber, dass Microsoft ebenfalls versucht, die Stückzahlen seiner Xbox Series zu erhöhen. Hierfür hat das Unternehmen nun direkt Kontakt mit AMD aufgenommen. Allerdings kann auch der Chiphersteller nur eine begrenzte Anzahl von CPUs herstellen.

Somit bleibt es weiterhin spannend auf dem Konsolenmarkt. Aktuell scheint die PlayStation 5 zumindest auf dem Sekundärmarkt bei den Gamern mehr gefragt zu sein als Microsofts Xbox Series. Schaut man sich die momentanen Angebote an, so findet man derzeit wesentlich mehr Xboxen auf den gängigen Portalen als dies bei der PlayStation 5 der Fall ist.