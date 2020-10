Erstes Unboxing-Video der Xbox Series X zeigt sich

Nachdem sich die PlayStation 5 bereits ausgiebig in einem Video gezeigt hat, ist jetzt auch erstmals die Xbox Series X zu sehen. Allerdings scheint Microsoft von dem Auftritt seiner neuen Konsole in einem YouTube-Video alles andere als begeistert zu sein. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das Originalvideo bereits via Takedown-Note von YouTube entfernen lassen. Jedoch ist das Footage unter anderem in sogenannten Reactions-Videos weiterhin verfügbar. Außerdem tauchen immer wieder Reuploads des Originals auf. Somit hat Microsoft mit dem Löschen des Videos lediglich die Echtheit der gezeigten Konsole bestätigt.

Im Vergleich zur PlayStation 5 ist die neue Xbox Series X wesentlich kleiner und kompakter. Die Microsoft-Konsole wurde mit ausreichend Styropor verkleidet und sollte so den Versand problemlos überleben. Allem Anschein nach hat Microsoft Wert auf eine unbeschadete Lackierung gelegt und die Konsole zusätzlich in Papier gehüllt, um eventuelle Kratzer zu vermeiden.

Im Lieferumfang befinden sich neben der Konsole ein passendes Strom- sowie HDMI-Kabel. Außerdem ist ein Xbox Wireless Controller M inklusive passender AA-Batterien in der Verpackung enthalten. Somit wird es auch bei der neuen Generation der Xbox weiterhin keinen integrierten Akku im Gamepad geben. Ein separates Netzteil scheint ebenfalls nicht vorhanden zu sein.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich für den 10. November 2020 eine Xbox Series X sichern will, muss sich leider noch gedulden. Lediglich die Xbox Series S ist momentan noch vorbestellbar. Bei eBay geht die Xbox Series X aktuell für rund 700 Euro über die digitale Ladentheke. Vereinzelt finden sich Angebote, die um die 600 Euro liegen. Allerdings können sich Vorbesteller auch hier nicht in Sicherheit wiegen. Aktuell ist unklar, ob tatsächlich alle Spieler ihre Konsole pünktlich zum Release erhalten werden.

