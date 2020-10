PlayStation 5: Schickes Designkonzept für Spider-Man-Fans

Auch wenn sich viele Spieler aktuell über jede verfügbare PlayStation 5 freuen dürften, hat sich der italienische Künstler Giuseppe “Snoreyn“ Spinelli daran gemacht, seine ganz eigene Limited-Edition sowohl von der digitalen als auch von der Disc-Version der PS5 anzufertigen. Die nötige Inspiration holte er sich vom Launch-Titel Spider-Man: Miles Morales. Außer der Konsole hat der Künstler auch am DualSense-Controller Hand angelegt und diesem seine persönliche Note verliehen. Neben schönen Renderbildern gibt es ein rund zweiminütiges YouTube-Video, was auch von Sony selbst stammen könnte.

Im Gegensatz zum Original ist die Spinelli-Konsole in Schwarz gehalten und an beiden Seiten prangt eine riesige, in rot gehaltene Spinne - das Logo von Miles Morales - in ihrem Netz. Hinzu kommt eine rote Beleuchtung der PlayStation 5, die besonders die Lüfteröffnungen der Konsole ins Licht rückt. Der DualSense-Controller verfügt ebenfalls über diverse rote Akzente sowie ein Spinnennetzmuster.

Spinelli kann mit seinem Konzeptdesign der neuen Sony-Konsole definitiv überzeugen und dürfte nicht nur Spider-Man-Fans in seinen Bann ziehen. Eine Umsetzung durch Sony ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Allerdings wäre es möglich, dass ein talentierter Modder das Design aufgreifen wird und wir in Zukunft tatsächlich eine Spider-Man-Konsole im Spinelli-Design sehen werden. Ein Hingucker ist die Konzeption allemal.

Ob es in Zukunft – ähnlich wie bei der PlayStation 4 – limitierte Sondereditionen der PS5 geben wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der aktuell schlechten Verfügbarkeit dürfte noch bis Anfang des nächsten Jahres nicht jeder kaufwillige Gamer mit einer entsprechenden Konsole versorgt sein. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Lage im Februar, bzw. März 2021 weitestgehend beruhigt und die Sony-Konsolen wieder lieferbar sein werden.