PlayStation 5: Alle Infos zum Verkaufsstart und Verkaufspreis

Am gestrigen Mittwoch, den 16. September 2020 war es endlich soweit und der japanische Elektronikkonzern Sony hat sowohl ein Veröffentlichungsdatum als auch einen Verkaufspreis für seine kommende Next-Gen-Konsolengeneration bekannt gegeben. Nachdem Microsoft bereits in jüngster Vergangenheit besagte Daten für die Xbox Series verkündete, zieht Sony nun nach. Laut Aussagen der Japaner wird die rein digitale Version der PlayStation 5 für 400 Euro erhältlich sein und die reguläre PS5 liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 500 Euro. Somit sind die Kosten identisch zur Konkurrenz aus Redmond.

Die Markteinführung ist für den 12. November 2020 für die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea geplant. Der Rest der Welt muss sich noch bis zum 19. November 2020 gedulden, um die neue PlayStation in Empfang zu nehmen. Vor einigen Tagen behauptete das Medienunternehmen Bloomberg, dass es bei den kommenden Sony-Konsolen zu einem Lieferengpass kommen wird, was auch den zeitversetzten Release in einigen Ländern erklären würde. Allerdings dementierten die Japaner die Behauptungen von Bloomberg. Zum Marktstart wären genügend Konsolen bei den Händlern vorrätig. Ein Analyst des asiatischen Marktforschungsunternehmens Niko Partners gab via Twitter bekannt, dass Sony insgesamt 60 Flüge ab Oktober 2020 (Delta 747) reserviert hätte, um sämtliche Händler auf der Welt mit den neuen Next-Gen-Konsolen zu versorgen. Dies sollte auch eine mögliche Verzögerung durch die Corona-Pandemie aufgrund von längeren Versandlaufzeiten weitestgehend ausschließen - zumindest in Deutschland.

Des Weiteren gab Sony weitere Details bekannt. Beide Konsolen werden über eine 825 GB große SSD verfügen. Der DualSense-Wireless-Controller lässt sich in Zukunft für rund 70 Euro im Zubehör kaufen. Außerdem wird es ein PULSE-3D-Wireless-Headset mit 3D-Audio-Support und Dual-Noise-Cancelling-Mikro für 100 Euro sowie eine 1080p-HD-Kamera für 60 Euro geben. Ebenfalls kommen eine Fernbedienung und eine DualSense-Charging-Station für jeweils knapp 30 Euro in den Handel.

Eine Übersicht aller beim gestrigen Event vorgestellten PS5-Titel findet sich in einer separaten News hier.