Sonys PS5 bietet nur für PS4-Titel Abwärts-Kompatibilität

Während die meisten der rund 4.000 PS4-Spiele auch mit der neuen PlayStation 5 spielbar sein werden, erteilten Ubisoft und Sony den Fans von PS1-, PS2- und PS3-Spielen eine Absage zur Abwärts-Kompatibilität.

Ubisoft und Sony enthüllten neue Informationen, die die PS5 betreffen. So scheint es nun offiziell, dass die neue Konsolen-Generation nicht mit Spielen der PS3, PS2 oder PS1 kompatibel sein wird. Sony hatte bisher keine genauen Informationen dazu preisgegeben, wie das Spielen von PS4-Titeln auf der PS5 genau funktionieren werden und ob es mögliche Einschränkungen gibt.

Nachdem in einem Trailer jedoch auch ältere PlayStations zu sehen waren, spekulierten Fans, dies sei ein Hinweis auf eine über die PS4 hinausreichende Abwärtskompatibilität. Ubisoft veröffentlichte vor Kurzem eine eigene Support-Seite auf der unter anderem erklärt wurde, dass die PS4-Titel automatisch Updates erhalten werden, um mit der neuen PS5 kompatibel zu sein. Mehr noch: So sollen die Titel nach der Anpassung auch Gebrauch von der neuen Hardware machen und so zum Beispiel Ladezeiten reduzieren. Auch wenn dies eine gute Nachricht ist, so enthielt der Post zudem die Absage an die spekulierte Abwärtskompatibilität über die PS4 hinaus.

Des Weiteren kündigte Sony an, dass das haptische Feedback in den Controllern mit der PlayStation 5 automatisch auf Basis der Sound-Kulisse erzeugt werden könne. Dies sollte den Entwicklungsaufwand reduzieren, Feinabstimmungen müssen jedoch weiterhin von Hand nachgearbeitet werden.

Selbst wenn der Post inzwischen offline geschaltet wurde, so gibt es aufgrund früherer Aussagen kaum Zweifel daran, dass ausschließlich PS4- und natürlich PS5-Titel unterstützt werden. Viele PS4 Titel warben bereits von Anfang an damit, dass mit dem Upgrade der Konsolen-Generation auch das Spiele-Erlebnis signifikant gesteigert werden könne – zum Beispiel durch eine überarbeitete Grafik oder Features, die die Rechenkapazität der PS4 überschreiten.

Als Release-Datum gilt Mitte November als wahrscheinlich. Der Preis der neuen PlayStation 5 soll zwischen 400 und 600 Euro liegen.