Microsoft nennt technische Daten zur Xbox Series X

Bisher hatte sich Microsoft noch nicht zur technischen Ausstattung der Xbox Series X geäußert. Aus offizieller Quelle und einigen Leaks ist das eingesetzte Grundgerüst aber schon bekannt: Ein Custom-SoC von AMD mit acht Zen-2-Kernen und eine RDNA-Grafikeinheit sind die Basis für das Spielen in 4K bei 60 FPS.

Microsoft spricht beim SoC nun vom Einsatz der Zen-2- und RDNA2-Architektur – "latest Zen 2 and RDNA 2". Die GPU soll eine Rechenleistung von 12 TFLOPS erreichen. Damit wäre sie doppelt so schnell als die Xbox One X und achtmal schneller als die Xbox One. Die finale Bestätigung gibt es für ein Hardware-accelerated DirectX Raytracing. AMD wird mit der RDNA2-Architektur die DXR-Schnittstelle (DirectX Raytracing) ansprechen.

Ebenfalls unterstützt wird HDMI 2.1 und damit einher geht die Unterstützung für den Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR). Beides soll der Spielerlebnis in der Ausgabe auf einem TV verbessern. Per Dynamic Latency Input (DLI) wird der Eingabelatenz über den neuen Xbox Wireless Controller verbessert.

Weitere Merkmale der Xbox Series X sollen eine volle Rückwärtskompatibilität, schneller SSD-Speicher und damit kurze Ladezeiten sowie ein Quick Resume sein, welches den schnellen Wechsel des Spielstatus und dessen Fortsetzung ermöglichen soll.

"SSD Storage: With our next-generation SSD, nearly every aspect of playing games is improved. Game worlds are larger, more dynamic and load in a flash and fast travel is just that – fast.



Quick Resume: The new Quick Resume feature lets you continue multiple games from a suspended state almost instantly, returning you to where you were and what you were doing, without waiting through long loading screens."

In den kommenden Monaten will Microsoft weitere Details zur Xbox Series X veröffentlichen. Unter anderem stehen noch der genaue Starttermin und Preis aus.