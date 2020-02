Microsoft mit neuer Xbox-Sonderedition passend zum Super Bowl 2020

Passend zum Super Bowl - dem Sportereignis des Jahres in den Vereinigten Staaten von Amerika - hat der Hard- und Softwarehersteller Microsoft eine limitierte Auflage der Xbox-One-X-Konsole veröffentlicht. Die Konsole wurde in Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Nike und der Spieleschmiede EA Sports in Anlehnung an die Sneaker-Special Edition Nike x Madden NFL 20 Air Max 90 entwickelt. Besagte Sonderedition der Konsole besticht durch eine weiße Grundierung, verfeinert mit roten und blauen Details sowie den Logos von EA Sports und der NFL. Auf der Oberseite der Konsole findet sich das Nike-Logo und der Madden NFL 20-Titel mit dem EA Sports-Slogan: "It’s in the game".

Die neuen Air Max 90s sind eine Hommage an das Air Max-Design und zeichnen sich durch die Silhouette aus, die speziell von Nike und EA Sports entworfen wurde. Die Sonderausgabe der Air Max 90s verfügt über Druckknöpfe in verschiedenen Bereichen des Schuhs, was noch mehr individuelle Anpassungen ermöglicht. Zusätzlich kommt der Schuh mit austauschbaren roten, weißen und blauen Schnürsenkeln.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und die neue Sonderedition der Xbox One sein Eigen nennen will, muss sich auf sein Glück verlassen. Besagte Konsole wird nämlich nicht im Handel erhältlich sein. Es besteht lediglich die Möglichkeit, die Super-Bowl-Konsole zu gewinnen. Das genannte Gewinnspiel läuft vom 31. Januar 2020 bis zum 9. Februar (4:00 Uhr). Um teilzunehmen muss der entsprechende Tweet auf dem offiziellen Xbox-Twitter-Account retweeted und mit dem Hashtag #NikeMaddenNFL20XboxSweepstakes versehen werden. Insgesamt vier glückliche Gewinner können sich anschließend über die Sneaker-Special-Edition Nike x Madden NFL 20 Air Max 90s, eine Nike x Madden NFL 20 Xbox-One-X-Konsole zusammen mit den zwei passenden Controllern und dem Spiel Madden NFL 20 freuen.