The Last of Us TV-Serie

Mit der Serienadaption von The Last of Us wird das Franchise weiter ausgebaut und ein weiterer Videospieltitel wagt den Sprung ins Fernsehen beziehungsweise zu Streaming-Diensten. Zudem scheint die Serie bei den Zuschauern gut anzukommen, was sich in den Zuschauerzahlen widerspiegelt. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen bestätigt, dass The Last of Us eine zweite Staffel erhalten wird.

Auch wenn gerade erst ein paar Episoden veröffentlicht wurden, ist für die kommende Season allem Anschein nach wieder das komplette Team mit von der Partie. Konkrete Informationen zum Inhalt gibt es bislang jedoch nicht. Zumal unklar ist, wie die erste Staffel ausgehen wird. Möglich wäre, dass sich beim großen Staffelfinale erste Rückschlüsse auf die nächste Season ziehen lassen. Bislang gibt es lediglich einige Andeutungen, dass die aus den Spielen bekannten Pilzsporen in den Fokus rücken.

Mit dem Erfolg der Serie greifen auch immer mehr Spieler zu The Last of Us. Bereits im letzten Jahr wurde der erste Teil der Serie neu aufgelegt. Ein Hardwareluxx-Angespielt von The Last of Us Part 1 findet sich hier. Das Angespielt des Nachfolgers The Last of Us Part 2 ist seit Juli 2020 verfügbar.

Spieler, die sich jetzt auf zahlreiche Episoden und Staffeln von The Last of Us freuen, sollten sich in Zurückhaltung üben. Laut Aussagen von Neil Druckmann wird es eine dritte Season nur geben, wenn auch The Last of Us Part 3 als Videospiel veröffentlicht wird. Solche Abhängigkeiten könnten in Zukunft für Probleme sorgen. Zwischen Teil eins und zwei liegen knapp sieben Jahre. Solange will niemand auf eine dritte Season warten.

Auch wenn sich die Entwicklung sicherlich beschleunigen lässt, sind vier bis fünf Jahre realistisch. Somit könnte The Last Of Us Part 3 im Jahr 2025 erscheinen. 2026 oder 2027 dürfte dann die dritte Staffel der Serie folgen. Vorausgesetzt, die Produktion des dritten Teils läuft aktuell auf Hochtouren.