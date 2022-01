Samsung will Fernbedienung per WLAN laden

Eine kleine ab nette Nebensache von der CES – Samsung erweitert seine Eco Remote um eine weitere Funktion: Neben der Möglichkeit, sie per Solarpanel auf der Rückseite zu laden, kann die Fernbedienung nun auch ein sogenanntes RF Harvesting anwenden und wandelt die Energie der WLAN-Strahlung um, um die eigenen Akkus zu laden.

Die in Deutschland maximal zulässige Strahlungsleistungen beträgt für das 2,4-GHz-Band 100 mW. Im 5-GHz-Band sind es zwischen 25 mW und 4.000 mW – je nach Frequenzband. Für Low-Power-Geräte wie eine Fernbedienung kann ein "Ernten" dieser Sendeleistung also durchaus sinnvoll und ausreichend sein.

Durch den Einsatz der Eco Remote erwartet Samsung eine Einsparung von 99 Millionen AAA-Batterien oder Akkus über einen Zeitraum von sieben Jahren. Wenn man sich nicht auf das Laden per Solarpanel verlassen möchte oder kann, dann besteht auch die Möglichkeit, den verbauten Akku per Typ-C-Anschluss zu laden. Nun kommt eben noch das RF Harvesting hinzu. Das Ziel von Samsung ist es, die Fernbedienung komplett unabhängig von einer externen Ladungsquelle zu machen.

Samsung arbeitet aber auch noch an weiteren Methoden. So soll die kinetische Energie der Bewegungen der Fernbedienung in der Hand des bedienenden in elektrische Energie umgewandelt werden.

Die neue Eco Remote mit RF Harvesting wird mit den neuen Top-Modellen der 2022-TV-Modelle ausgeliefert.