CES 2022: LG mit neuem OLED-Gaming-TV

Wie jetzt bekannt wurde, beabsichtigt LG im kommenden Jahr einen neuen, 42 Zoll großen OLED-TV, zu veröffentlichen. Ursprünglich wollte der Hersteller einen Release noch im Jahr 2021 realisieren. Aufgrund des Marketings entschied man sich nun aber für einen neuen Termin im Jahr 2022.

Mit dem neuen OLED-Gerät will LG in erster Linie Gamer ansprechen. Aus diesem Grund bietet der Fernseher diverse Features wie zum Beispiel Dolby Vision Gaming. Aber auch ein HDMI-2.1-Anschluss mit ALLM (Auto Low Latency Mode) sowie VRR (Variable Refresh Rate) ist vorhanden. Außerdem lässt sich eine Auflösung von 4K mit 120 Hz nutzen, sofern das angeschlossene Gerät über genügend Leistung verfügt - wobei Konsolenspieler hier sicherlich weniger Probleme haben dürften. Dies scheint auch LG bewusst zu sein. Somit soll sich das Display insbesondere für PlayStation-5- sowie Xbox-Series-Besitzer eignen.

Die Präsentation des 42 Zoll großen Fernsehers erfolgt aller Voraussicht nach auf der CES 2022 in Las Vegas. Diese soll nach aktuellen Angaben als Präsenz-Event stattfinden. Voraussetzung für eine Teilnahme ist allerdings ein vollständiger Impfschutz. Jedoch bleibt abzuwarten, ob alle Unternehmen in der Lage sein werden, an der Messe teilzunehmen, beziehungsweise eine Teilnahme überhaupt in Erwägung ziehen. Auch in Deutschland gibt es immer mehr sogenannter Impfdurchbrüche. Seit Februar 2021 zählt das Robert Koch-Institut fast 11.000 Infektionen bei vollständig geimpften Menschen. Aktuell geht man bei allen Altersgruppe von über 18 Jahren von einer Impfeffektivität von 87 % aus. Insbesondere die hochansteckende Delta-Variante kann für steigende Impfdurchbrüche sorgen. Somit wird die Zukunft zeigen, ob Veranstaltungen im Jahr 2022 tatsächlich planmäßig stattfinden können. Andernfalls dürfte auch die CES in Las Vegas wenig besucht werden und sich eine Präsenzveranstaltung wirtschaftlich kaum lohnen.