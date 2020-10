Streamfest: Netflix plant gratis Wochenende

Nachdem Netflix erst vor kurzen seinen kostenlosen Probemonat aus dem Angebot verbannt hat, gibt es Informationen zu einer neuen Methode, um neue Nutzer anzulocken. COO Greg Peters bestätigte, dass ein Promo-Event in Form eines kostenlosen Streaming-Wochenendes geplant sei. Dabei würde allen kostenloser Zugang zu der Streaming-Plattform ermöglicht werden für einen Zeitraum von 48 Stunden. Der erste Testlauf soll in Indien starten. Bereits vor einiger Zeit fand der XDA-Developers-Spürhund Mishaal Rahman Hinweise auf ein "Streamfest" in dem Code der Netflix Android-App.

Das Event soll im Vorfeld aggressiv beworben werden, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit warnehmen und im besten Fall ein Abonnement abschließen. Das Event soll auf jedem Gerät verfügbar sein, mit dem auch normalerweise Netflix geschaut werden kann. Das kostenlose "Streamfest" soll nach einem erfolgreichen Test auch ein Modell für andere Länder, unter anderem auch Deutschland werden.

Die Ankündigung fand zusammen mit der Präsentation der neuen Quartalszahlen für das dritte Quartal 2020 statt. Bei dem Event verkündete man, 2020 sei das bisher erfolgreichste Jahr für den Streaming-Dienst gewesen und nun strebe man die 200 Millionen-Nutzer-Marke bis Ende des vierten Quartals an. Aktuell fehlen Netflix dafür noch ungefähr 6 Millionen neue Nutzer. Es bleibt abzuwarten, ob Netflix diese Zahl erreichen wird. Da sich viele Menschen einen Account teilen, dürfte die tatsächliche Nutzerzahl bereits weit über 200 Millionen liegen, jedoch nicht die offizielle Account-Zahl, die den Einnahmen des Unternehmens zu gute kommt.