Das Razr Fold ist das erste Foldable von Motorola, das sich wie ein Buch öffnen lässt. Damit kann es im Inneren ein großzügiges 8,1-Zoll-Display bieten. Mit Blick auf das verbaute SoC sollte das Razr Fold sehr leistungsstark sein. Seine Kamera ist zumindest laut DXOMARK aktuell sogar die beste in einem Foldable.

Schon zur CES wurde das Razr Fold angekündigt. Heute hat Motorola nun konkrete Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gemacht. Und wir konnten in Barcelona einen ersten Blick auf das Foldable werfen. Es ist geschlossen 9,9 mm dick und damit geringfügig dicker als das sehr schlanke Honor Magic V6, das auf 8,75 mm kommt. Sein Edelstahlscharnier soll für eine lange Nutzungsdauer sorgen. Dazu trägt auch eine Titanplatte unterhalb des inneren Displays bei, die Druck gleichmäßig verteilt. An der Außenseite setzt Motorola auf Corning Gorilla Glass Ceramic 3, das besonders robust sein soll.

Das 8,1-Zoll-LTPO-Display im Inneren löst mit 2.484 x 2.232 Pixeln auf und soll eine extreme maximale Helligkeit von 6.200 cd/m² erreichen. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz. Das äußere 6,56-Zoll-Display kommt sogar auf 165 Hz. Es löst mit 2.520 x 1.080 Pixeln auf. Das Foldable kann nicht nur auf- und zugeklappt, sondern auch im Laptop- oder Zelt-Modus genutzt werden.

Motorola verbaut (wie auch Honor beim Magic V6) Qualcomms Snapdragon 8 Gen 5. Dem SoC stehen 16 GB RAM zur Seite. Daten können im 512 GB großen Speicher abgelegt werden.

Die von DXOMARK so positiv bewertete Kamera umfasst eine Hauptkamera mit 50 MP und Sonys LYTIA 828-Sensor. Sie kann maximal 8K-Videos aufzeichnen. Ihr stehen eine Ultra-Weitwinkel- und Makrokamera mit 50 MP und eine Periskop-Teleobjektivkamera mit 50 MP zur Seite. Die beiden Frontkameras kommen auf 32 bzw. 20 MP. Die Stereo-Lautsprecher wurden in Zusammenarbeit mit Bose entwickelt und unterstützen Dolby Atmos.

Der Akku hat eine Kapazität von 6.000 mAh. Er kann mit bis zu 80 W kabelgebunden, bzw. mit bis zu 50 W kabellos geladen werden. Motorola sichert zu, dass das Razr Fold sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgt wird. Das Razr Fold gibt es regulär in den Farbtänen Pantone Blackened Blue und Pantone Lily White. Zudem wird es eine FIFA World Cup 26-Variante geben, die das Logo der kommenden WM in vergoldetem Edelstahl zeigt.

Das Razr Fold soll in den kommenden Monaten unter anderem in Europa verfügbar werden. In Kombination mit einem moto pen ultra wird es dann mindestens 1.999 Euro kosten.