Zum MWC stellt Honor mit dem Magic V6 ein Foldable vor, das schlank und robust zugleich sein soll. Dazu will man mit hoher Performance punkten.

Honor selbst beschreibt das Magic V6 als innovatives Flaggschiff-Foldable. Es ist geschlossen nur 8,75 mm dick und wirkt für ein Foldable auch subjektiv angenehm schlank. Trotzdem verspricht Honor, dass es für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt wurde. Dazu setzt man auf eine verstärkte strukturelle Integrität und auf eine robuste Scharnierkonstruktion. Das Gerät ist nach IP68 und IP69 gegen Staub und Wasser geschützt.

Qualcomms aktuelles Oberklasse-SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 wird für eine hohe Performance sorgen. Die beiden LTPO-2.0-Displays arbeiten mit 1-120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 6.000, bzw. 5.000 cd/m². Das äußere Display ist 6,52 Zoll groß, das innere aufgefaltet stattliche 7,95 Zoll.

In Zusammenarbeit mit ATL hat Honor Silizium-Kohlenstoff-Akkus für das Magic V6 entwickelt, die mit ihrer höheren Energiedichte besonders gut für ein Foldable geeignet sind. Dabei wurde der Siliziumanteil erstmalig auf 25 % gesteigert. Trotz der geringen Dicke kann das Honor-Modell so eine Akkukapazität von 6.600 mAh bieten.

Die rückseitige Kamera kombiniert eine 50-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, eine 50-MP-Weitwinkelkamera und eine 64-MP-Periskop-Telekamera mit dreifachem optischem Zoom. Die Selfie-Kamera löst mit 20 MP auf. Als Betriebssystem dient Android 16.

Kaufinteressenten müssen sich allerdings noch gedulden. Laut Honor wird das Magic V6 erst im zweiten Halbjahr des Jahres in ausgewählten und noch nicht näher benannten Märkten verfügbar werden. Dabei werden Konfigurationen, Farbvarianten und Preise noch regional angekündigt werden. Wir konnten ein besonders auffälliges rot-goldenes Modell in Augenschein nehmen und fotografieren.