Werbung

Apple hat eine Partnerschaft mit Google bestätigt, um künftig die KI-Technologie Gemini in eigene Produkte integrieren zu können. Beide Unternehmen gaben die Zusammenarbeit über den Kurznachrichtendienst X bekannt und bezeichneten Googles KI-Modelle als leistungsfähige Grundlage für die Weiterentwicklung der Apple Foundation Models. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Die Kooperation ist auf mehrere Jahre angelegt und sieht vor, dass Googles KI-Infrastruktur Apples eigene Modelle technisch unterstützt. Nach Angaben aus dem Umfeld der Vereinbarung erhält Google dabei keine Exklusivrechte. Apple behält sich somit die Möglichkeit vor, auch künftig weitere externe KI-Technologien einzubinden. Zuvor hatte das Unternehmen offenbar auch Angebote von OpenAI und Anthropic geprüft, entschied sich letztlich jedoch für Googles Gemini-Plattform.

Technisch bedeutet die Partnerschaft einen Strategiewechsel für Apple. Während zentrale Software- und Plattformkomponenten bislang überwiegend intern entwickelt wurden, greift der Konzern nun auf externe Grundlagenmodelle zurück. Gemini zählt zu den derzeit leistungsstärksten multimodalen KI-Systemen und bietet Funktionen für Text-, Bild- und Kontextverarbeitung, die sich in bestehende Apple-Dienste integrieren lassen.

Apple steht im Bereich künstlicher Intelligenz unter zunehmendem Druck. Insbesondere der Sprachassistent Siri gilt im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen als technisch überholt. Mit der Einführung von Apple Intelligence im Jahr 2024 wurden zwar erste KI-gestützte Funktionen für Fotosuche, Textverarbeitung und Benachrichtigungen eingeführt, eine umfassend erneuerte Siri-Version ließ jedoch weiter auf sich warten und wurde mehrfach verschoben.

In der offiziellen Kommunikation betont Apple, dass der Datenschutz auch im Rahmen der Kooperation mit Google gewahrt bleiben soll. Die Verarbeitung sensibler Daten soll weiterhin größtenteils lokal auf den Geräten oder über kontrollierte Server-Infrastruktur erfolgen. Konkrete technische Details zur Abgrenzung der Datenverarbeitung zwischen Apple und Google wurden bislang allerdings nicht offengelegt.

Durch die Integration von Gemini erhofft sich Apple, KI-Funktionen schneller und in höherer Qualität bereitstellen zu können. Der Zugriff auf Googles ausgereifte Modelle und Recheninfrastruktur könnte es dem Unternehmen ermöglichen, bestehende Lücken im eigenen KI-Angebot zu schließen und neue Funktionen zügiger in seine Produktpalette zu integrieren.