Samsung erweitert sein Angebot im Bereich faltbarer Mobilgeräte um das Galaxy Z TriFold, das durch eine mehrfach klappbare Konstruktion ein besonders großes Display in einem kompakten Format ermöglicht.

Das Gerät entfaltet sich zu einem 10 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit adaptiver Bildwiederholrate, hoher Pixeldichte (2.160 × 1.584 Pixel) und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits. Im geschlossenen Zustand bleibt es mit einer Bauhöhe von 3,9 mm an der dünnsten Stelle dennoch mobil nutzbar. Die Konstruktion basiert auf zwei unterschiedlich dimensionierten Scharnieren mit Dual-Rail-Struktur, die den Faltvorgang stabilisieren und einen geringen Spalt zwischen den Displayelementen sicherstellen sollen. Ein verstärkter Überzug und eine stoßabsorbierende Schicht sollen dazu die Widerstandsfähigkeit des faltbaren Panels erhöhen. Der Rahmen besteht an kritischen Punkten aus Titan sowie einer leichten Aluminiumlegierung, während eine keramisch verstärkte Rückseite für zusätzliche Robustheit sorgen will.

Im Inneren arbeitet ein speziell angepasster Snapdragon-8-Elite-Chip, kombiniert mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher reicht je nach Modell bis zu 1 TB. Die Energieversorgung übernimmt ein dreiteilig aufgebauter Akku mit einer Gesamtkapazität von 5.600 mAh, verteilt über alle drei Gehäusesegmente, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und stabile Laufzeiten zu erreichen.

Für Foto- und Videoaufnahmen stehen drei rückwärtige Kameras zur Verfügung, darunter ein 200-MP-Sensor mit optischer Stabilisierung und ein Telemodul mit dreifacher optischer Vergrößerung. Auf beiden Displayseiten befinden sich eigenständige Frontkameras. Die Funkausstattung umfasst 5G-Konnektivität, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Das Gerät ist nach IP48 gegen Wasser und feste Partikel geschützt und wird mit Android 16 sowie One UI 8 ausgeliefert.

Durch den großen Bildschirm entstehen umfangreiche Möglichkeiten zur parallelen Nutzung mehrerer Anwendungen. Der verfügbare Arbeitsbereich entspricht der Fläche dreier einzelner Smartphone-Displays, was Multitasking erleichtert. Apps können frei skaliert werden, und ein dauerhaft eingeblendeter Task-Bereich will beim schnellen Wechsel zwischen Arbeitsumgebungen helfen. Die eigenständige DeX-Funktion erlaubt den Betrieb mehrerer Fenster und Workspaces ohne angeschlossene Peripherie; bei Bedarf lässt sich das System über Maus, Tastatur und einen externen Monitor zu einer mobilen Arbeitsstation erweitern.

Auch KI-Funktionen fehlen nicht und sind seitens Samsung speziell auf den großen Bildschirm angepasst worden. Werkzeuge wie Generative Edit oder Bildskizzen-Umwandlungen sollen von der Fläche profitieren, während multimodale Assistenten Inhalte auf dem Display kontextbezogen analysieren können. Der Formfaktor ermöglicht zudem die gleichzeitige Anzeige von Videoinhalten und Kommentaren oder anderen Zusatzinformationen.

Das Galaxy Z TriFold soll ab Dezember 2025 zunächst in Südkorea erhältlich sein, weitere Märkte folgen.