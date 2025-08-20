Werbung

Google hat heute die Pixel 10-Serie vorgestellt - und damit die vier neuen Modelle Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold. Sie erhalten ein neues SoC, angepasste Kameras und natürlich auch eine Fülle an KI-Funktionen.

Bei seiner neuen Smartphone-Generation setzt Google auf das neue, hauseigene SoC Tensor G5. Ihm stehen beim Basismodell 12 GB RAM, bei den Pro-Varianten hingegen sogar 16 GB RAM zur Seite. Je nach Modell kann zwischen unterschiedlichen Speicheroptionen gewählt werden. Beim Pixel 10 zwischen 128 und 256 GB, beim Pixel 10 Pro und Pro XL zwischen 128, 256, 512 GB und 1 TB und beim Pixel 10 Pro Fold zwischen 256, 521 GB und 1 TB.





Pixel 10 und Pixel 10 Pro haben beide ein 6,3-Zoll-Display. Das Pixel 10 Pro XL kommt hingegen auf 6,8 Zoll Displaydiagonale. Noch großzügiger wird es beim aufgeklappten Pixel 10 Pro Fold mit seinem inneren 8-Zoll-Display. Das wird außen durch ein 6,4-Zoll-Display ergänzt. Die Kamera wurde vor allem beim Basismodell Pixel 10 deutlich angepasst. Es kann nun eine Telekamera (mit 10,8 MP) bieten. Bei der Ultraweitwinkelkamera sinkt die Auflösung allerdings im Vergleich zur Vorgängergeneration von 48 auf 13 MP. Die Hauptkamera schließlich löst mit 48 MP auf.

Die Pro-Modelle können eine 50-MP-Hauptkamera, eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 48-MP-Telekamera bieten. Beim Pixel 10 Pro Fold ist nur die Hauptkamera mit 48 MP hochauflösend, Ultraweitwinkel- und Telekamera können nur 10,5 bzw. 10,8 MP bieten. Bei der Selfiekamera stechen die Pro-Modelle mit einer 48-MP-Kamera heraus. Pixel 10 und Pixel 10 Pro Fold haben hingegen 10,5- bzw. 10-MP-Selfikameras.

Alle Pixel-10-Modelle sollen eine Akkulaufzeit von über 24 Stunden erreichen. Größer sind die Unterschiede bei der Ladegeschwindigkeit. Während die Pro-Modelle in 30 Minuten auf bis zu 70 Prozent laden, wird das Basismodell in der gleichen Zeit auf 55 und das Falt-Modell auf 50 Prozent geladen. Alle Modelle unterstützen auch kabelloses Laden mit Pixelsnap - ein Google-Marketingwort für den neuen kabellosen Ladestandard Qi2 mit magnetischer Ausrichtung. Das Pixel 10 Pro Fold wird aus Aluminium gefertigt. Sein Scharnier soll doppelt so langlebig sein wie das des Vorgängermodells. Als erstes Foldable ist es nach IP68 wasser- und staubgeschützt - und damit auf dem gleichen Level wie die anderen Pixel-10-Modelle.

Durch Gemini Live sind Unterhaltungen mit dem Smartphone möglich - und das auch mit Kamera- und Bildschirmfreigabe. Zu den KI-Funktionen gehört aber z.B. auch ein Kamera-Coach, der die Szene in der Kameraapp prüft und Vorschläge unter anderem zum Bildausschnitt und zum Kameramodus macht. Der Magischer Editor optimiert Videos und Fotos und soll ihnen auch auf Social Media zu größerem Erfolg verhelfen. Generative AI hilft den Pro-Modellen zudem dabei, mittels Pro Res Zoom einen Zoomfaktor von bis zu 100x zu erreichen. Google führt mit der neuen Serie die neue Benutzeroberfläche Material 3 Expressive ein. Sie soll unter anderem mehr Personalisierungsmöglichkeiten bieten. Google sichert sieben Jahre Pixel Drop, OS- und Sicherheitsupdates zu.

Vorbestellungen der neuen Pixel-Modelle sind ab sofort möglich. Das Pixel 10 ist ab 899 Euro erhältlich - und zwar in den vier Farben Indigo, Frost, Lemongrass und Obsidian. Ab 1.099 Euro gibt es das Pixel 10 Pro in Moonstone, Jade, Porcelain und Obsidian. Das Pixel 10 Pro XL kostet mindestens 1.299 Euro und zeigt sich in in den gleichen Farben. Beim Pixel 10 Pro Fold muss man sich nur zwischen Moonstone und Jade entscheiden. Allerdings kostet das Foldable mindestens 1.899 Euro, die Top-Konfiguration mit 1 TB Speicher sprengt locker die 2.000-Euro-Marke und landet bei 2.289 Euro.