Apple plant laut einem Bericht des Wall Street Journal, die Preise für kommende iPhone-Modelle nochmals zu erhöhen. Trotz jüngster Zolllockerungen zwischen den USA und China und umfassender Sparmaßnahmen in der Lieferkette scheint der Konzern seine Gewinnmargen anders wohl nicht halten zu können. Insider aus dem Umfeld der Zulieferer sollen berichten, dass die bestehenden Einsparungen nicht ausreichen, um die weiterhin hohen Einfuhrzölle von 30 Prozent auf chinesische Waren in die USA auszugleichen.

Die offizielle Begründung für die Preissteigerung soll hingegen auf neue Funktionen und technologische Innovationen der Geräte zurückgeführt werden. Apple möchte vermeiden, dass die Zölle öffentlich als Ursache wahrgenommen werden, was insbesondere vor dem Hintergrund politischer Spannungen in den USA von Bedeutung ist. Eine öffentliche Verbindung zwischen erhöhten Preisen und der Zollpolitik der US-Regierung soll wohl unbedingt vermieden werden.

Schon zuvor hatte ein ähnlicher Vorfall beim Onlinehändler Amazon gezeigt, wie sensibel die US-Regierung auf den Versuch reagiert, Zölle transparent an Endkunden weiterzugeben. Als es hieß, Amazon plane, die Zollaufschläge direkt auf der Website auszuweisen, wurde dies von Regierungsseite direkt als "feindliche Handlung" eingestuft, woraufhin Amazon offiziell Stellung bezog und die möglichen Pläne verneinte.

Apple-CEO Tim Cook war es während der ersten Amtszeit von Donald Trump noch gelungen, eine Ausnahme für Smartphones und Tablets von erhöhten Einfuhrzöllen zu erwirken. In der aktuellen Situation konnte Cook allerdings keine Sonderregelung mehr durchsetzen. Obwohl Apple die Produktion zunehmend nach Indien und Vietnam verlagern möchte, bleibt die Herstellung der technisch anspruchsvolleren iPhone-Pro- und Max-Modelle in China vorerst konkurrenzlos effizient. Eine vollständige Verlagerung der Fertigung in die USA, wie sie von Trump immer wieder gefordert wurde, ist dabei nach wie vor unrealistisch. Tim Cook hatte sich auch bereits in der Vergangenheit skeptisch gegenüber diesem Szenario geäußert.