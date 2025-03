Werbung

Nothing wird den MWC nutzen, um seine neue Mittelklasse-Smartphones der Phone-(3a)-Serie vorzustellen. Heute hat man die beiden Modelle Nothing Phone (3a) und Nothing Phone (3a) Pro in Barcelona zumindest schon einmal äußerlich enthüllt.

Die eigentliche und vollständige Vorstellung soll dann laut Ankündigung morgen, am 4. März um 11:00 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Durch umfassende Leaks sind allerdings viele mutmaßliche Informationen bereits im Vorfeld bekannt geworden.

Offiziell ist bisher, dass es zwei Modelle geben wird, die sich äußerlich vor allem bei der Kameralösung sichtbar unterscheiden. Das Nothing Phone (3a) Pro zeigt sich mit einem runden Kamerahügel. Das liegt laut den Leaks daran, dass beim Pro-Modell eine andere Telekamera mit drei- statt zweifacher Vergrößerung zum Einsatz kommen wird. Das Basismodell zeigt rückseitig drei Kameras, die so nebeneinander angeordnet sind, dass der Kamerabereich relativ übersichtlich wirkt. Während der Vorgänger noch mit mit einer Haupt- und einer Ultraweitwinkelkamera auskommen musste, kann bei der kommenden Generation auch das Basismodell eine Telekamera bieten.

Bei beiden Modellen der Nothing-Phone-(3a)-Serie werden die Kameras von LED-Leuchtstreifen eingefasst, die Nothing auch schon bei früheren Modellen als besondere Designmerkmale nutzte. Auch den transparenten Look der Rückseite kennt man bereits.

Dass die neuen Nothing-Smartphones am Qualcomm-Stand enthüllt wurden, macht schon klar, welcher Hersteller das SoC beisteuert. Als Mittelklasse-Smartphones werden die Modelle der Nothing-Phone-(3a)-Serie sicherlich auch ein Mittelklasse-SoC erhalten. Die Leaks sprechen vom Snapdragon 7S Gen 3. Bevor wir ausführlicher auf die Spezifikationen eingehen, werden wir aber einfach den morgigen Launch abwarten. Sollten sich dann die bisher geleakten Informationen (darunter auch die mutmaßlichen Preise) bestätigen, könnte die Nothing Phone (3a) Serie eine attraktive Mittelklasse-Option werden.