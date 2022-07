Nothing Phone 1: Absolut ungewöhnliches Design trifft auf solide Ausstattung

Das neue Smartphone-Unternehmen Nothing hatte schon im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt. Heute wurde mit dem Nothing Phone 1 nun das erste - und zumindest optisch einzigartige Modell vorgestellt.

Hinter Nothing steckt der OnePlus-Mitbegründer Carl Pei. Die Besonderheit des Smartphones wurde schon vor der eigentlichen Produktvorstellung ausführlich angeteasert: Die außergewöhnliche, transparente Rückseite. Sie wird von einem sogenannten Glyph Interface aus 900 LEDs geprägt. Individuelle Leuchtmuster können signalisieren, wer anruft. Sie weisen auch auf App-Benachrichtigungen, den Akkustand und mehr hin. Die LED-Muster haben so gleichzeitig eine dekorative und eine praktische Funktion. Dabei sorgen die Glyphen auch dafür, dass Nothing Phone 1 von anderen Smartphones abzuheben.

Das ist umso nützlicher, weil die Eckdaten des Geräts deutlich bodenständiger ausfallen. Nothing verbaut mit dem Snapdragon 778G+ kein High-End-SoC, sondern eines der gehobenen Mittelklasse. Das 6,55 Zoll große OLED-Display bietet eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Bei einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln wird eine Pixeldichte von 402 PPI erreicht. Nothing integriert rückseitig eine Dual-Kamera. Die 50-MP-Hauptkamera nutzt einen Sony-IMX766-Sensor. Für die 50-MP-Ultra-Weitwinkelkamera findet hingegen ein Samsung JN1 Verwendung. Die Frontkamera löst mit 16 MP auf.

Die Smartphone-Maße werden mit 159,2 x 75,8 x 8,3 mm angegeben. Das Gewicht liegt bei 193,5 g. Das Nothing Phone 1 ist nach IP53 geschützt. Als Betriebssystem dient Android 12 mit der Benutzeroberfläche Nothing OS. Der 4.500 mAh Akku kann per Kabel mit bis zu 33 W oder kabellos mit bis zu 15 W geladen werden. Nothing betont, dass bei der Smartphone-Herstellung 100 Prozent recycletes Aluminium und über 50 Prozent bio-basierte bzw. wiederverwerteter Kunststoff genutzt werden. Die Verpackung besteht ebenfalls aus wiederverwerteten Materialien.

Das Nothing Phone 1 wird in Weiß und in Schwarz sowie in drei Ausstattungsvarianten angeboten. Für 8 GB RAM und 128 GB Speicher werden 469 Euro angesetzt. 8 GB RAM und 256 GB Speicher sollen 499 Euro und 12 GB RAM und 256 GB Speicher 549 Euro kosten. Die einfachste Variante gibt es ausschließlich in Schwarz, die beiden anderen Varianten hingegen in beiden Farben.