One UI 6.1 mit Galaxy AI

Mit diesjährigen Launch der Galaxy S24-Serie hat Samsung das KI-Zeitalter im eigenen Unternehmen endgültig eingeläutet. Ausgeliefert werden das Galaxy S24, das Galaxy S24+ sowie das Galaxy S24 Ultra mit Samsungs One-UI-Oberfläche in Version 6.1 inklusive aller Galaxy-AI-Features. Als Unterbau dient - wie bereits mit One UI 6.0 - Android in Version 14. Kurz vor Ostern hat das südkoreanische Unternehmen das One-UI-6.1-Update schließlich auch für die Galaxy-S23-, Fold5-, Flip5- und Tab-S9-Geräte freigegeben. Unklar war bis heute, ob Samsung auch noch weiter nach unten gehen wird und noch ältere Smartphone-Modelle mit diesem Update ausstatten wird. Mit dem heutigen Tag hat Samsung zu diesem Thema offiziell Stellung genommen.

Samsung hat heute selbst bekanntgegeben, dass das umfangreiche One-UI-6.1-Update auch für die Galaxy-S22-Serie erscheinen wird. Dies gilt auch für das Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 sowie für die Galaxy-Tab-S8-Serie. Mit dabei sein werden fast alle Galaxy-AI-Features. Darunter: Circle to Search with Google, Chat Assist, Interpreter, Live Translate, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Generative Edit, Edit Suggestion and AI-Generated Wallpaper. Dies ist der Großteil der Galaxy-AI-Funktionen. Auf diese Weise sollen auch die Nutzer der Galaxy-S22-Geräte die KI-Unterstützung für den Alltag erhalten.

Zur Übersicht haben wir alle Samsung-Geräte aufgelistet, für die bereits One UI 6.1 verfügbar ist:

Galaxy S24 Ultra (wurde bereits mit One UI 6.1 ausgeliefert)

Galaxy S24+ (wurde bereits mit One UI 6.1 ausgeliefert)

Galaxy S24 (wurde bereits mit One UI 6.1 ausgeliefert)

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE (ohne Instant Slow-Motion)

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Folgende Samsung-Geräte sollen ab Anfang Mai ein Update auf One UI 6.1 erhalten:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Gerüchte sprechen von weiteren Geräten:

Galaxy S21 Ultra (nur Circle to Search with Google)

Galaxy S21+ (nur Circle to Search with Google)

Galaxy S21 (nur Circle to Search with Google)

Galaxy Z Fold3 (nur Circle to Search with Google)

Galaxy Z Flip3 (nur Circle to Search with Google)

Zwei Monate lang waren die Galaxy-AI-Funktionen exklusiv für die neuen Galaxy-S24-Smartphones nutzbar. Ab Ende März hat sich dies nun geändert und Samsung verfrachtet seine KI-Funktionen mehr und mehr auch auf weitere Geräte. Bis Anfang Mai sind es lediglich noch zwei Wochen hin und ab dann soll der Roll-Out von One UI 6.1 für die Galaxy-S22-, Galaxy-Tab-S8-Serie sowie für das Galaxy Z Fold4 und das Galaxy Z Flip4 in Wellen erfolgen.

Galaxy-AI-"Light" auch für weitere Geräte

Erste Gerüchte besagen, dass Samsung zu einem späteren Zeitpunkt auch die Galaxy-S21-Serie sowie das Galaxy Z Fold3 und das Galaxy Z Flip3 mit dem One-UI-6.1-Update ausstatten wird. Hier allerdings soll als einziges der zahlreichen Galaxy-AI-Funktionen ausschließlich "Circle to Search with Google" übrig bleiben.