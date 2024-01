Werbung

Während eines Events bei Porsche Leipzig kündigt Honor heute den Verkaufsstart seines schlanken Foldables Magic V2 für Deutschland an. Im passenden Ambiente hat man mit dem Porsche Design | Honor Magic V2 RSR zudem auch noch eine besondere Designvariante vorgestellt.

Das Magic V2 fiel schon zur vergangenen IFA auf. Honor hat es als besonders schlankes Foldable entwickelt, das aufgeklappt nur 4,7 mm dick ist. Auch das zugeklappte Gerät ist mit 9,9 mm immer noch recht schlank. Das Gewicht liegt bei 231 g (Dicke und Gewicht jeweils für die PU-Version, die Glasversion ist geringfügig dicker und 6 g schwerer). Die geringe Dicke wird unter anderem durch eine neue Silizium-Kohlenstoff-Doppelbatterie mit einer durchschnittlichen Dicke von nur 2,72 mm ermöglicht. Der Akku bietet trotzdem eine Kapazität von 5.000 mAh. Das Scharnier besteht aus einer Titanlegierung und wird mit 3D-Drucktechnologie gefertigt. Es soll über 400.000 Faltungen überstehen und bei täglicher Nutzung laut Honor ein Jahrzehnt überdauern.

Außen kann ein 6,43-Zoll-Display mit 2.376 x 1.060 Pixel genutzt werden. Wird das Magic V2 aufgeklappt, steht im Inneren sogar ein 7,97 Zoll Display mit 2.344 x 2.156 Pixeln zur Verfügung. Bei beiden Displays kommen OLED-Panels mit bis zu 120 Hz zum Einsatz.

Die Triple-Kamera auf der Rückseite kombiniert eine 50-MP-Hauptkamera (f/1.9), eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera (f/2.0) und eine 20-MP-Telekamera (f/2.4). An der Front stehen zwei 16-MP-Kameras zur Verfügung. Honor nutzt als SoC einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ihm stehen 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher kommt auf 512 GB. Einen Kartenleser gibt es nicht. Einziger Anschluss ist ein USB-C-Port. Als Betriebssystem ist MagicOS 7.2 installiert (basierend auf Android 13).

Mit Sportwagen-Design: Porsche Design | Honor Magic V2 RSR

Als besondere Designvariante soll das Porsche Design | Honor Magic V2 RSR auf den Markt kommen. Es wurde laut Honor vom Rennsport inspiriert. Die Flyline auf der Rückseite soll so an die Motorhaube eines Porsche 911 erinnern. Gleichzeitig sorgt die Gestaltung für mehr Griffigkeit. Auch das Achatgrau spielt als klassische Porsche-Farbe auf die Sportwagen aus Zuffenhausen an. Das Display soll durch ein kratzfestes NanoCrystal Shield stärker geschützt werden. Dabei gibt Honor eine zehnfach höhere Kratzfestigkeit (unter Bezug auf eigene Laborwerte) und einen Härtegrad von über sieben auf der Mohs-Skala an.

Das Magic V2 ist ab sofort in den Farben Violett und Schwarz zu einer UVP von 1.999,99 Euro erhältlich. Die Konkurrenz bietet teils deutlich günstigere Foldables an: Das Google Pixel Fold ist ab rund 1.700 Euro erhältlich, das Samsung Galaxy Z Fold 5 gibt es ab etwa 1.200 Euro. Für das Magic V2 RSR wird noch kein Preis genannt. Preisinformationen zum Porsche Design-Modell will Honor aber in Kürze veröffentlichen. Wir sind beim Presse-Event vor Ort und werden nach Möglichkeit noch eigene Eindrücke und eigenes Bildmaterial zum Sportwagen-Foldable nachreichen.