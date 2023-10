Werbung

Einem aktuellen Bericht von DigiTimes zufolge, könnte Apple eine baldige Markteinführung eines faltbaren iPads fokussieren. Das faltbare iPad soll sich laut dem Bericht in einer intensiven Entwicklungsphase befinden. Apple soll zusammen mit noch ungenannten Zulieferern an dem Tablet arbeiten, wobei eine Kleinserie bereits bis Ende 2024 produziert werden soll. Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass die Einführung des faltbaren iPads Ende 2024 oder Anfang 2025 erfolgen könnte.

In früheren Berichten hieß es, dass der Technologieriese bereits seit vier Jahren an diesem Produkt arbeitet. Es soll mehrere Designänderungen gegeben haben, um das faltbare iPad zu verbessern. Apple versucht sich demnach vor allem zunächst an einem faltbaren iPad, statt an einem iPhone, weil dieses nur einen kleinen Prozentsatz der Gesamteinnahmen des Unternehmens ausmacht. Es dient damit also eher als Testreihe, vermutlich um die Massenproduktion der Teile real ausprobieren zu können, ohne gleich die eigene Wirtschaftlichkeit dadurch zu gefährden.

Die größten Herausforderungen stellen dabei die Panels und die Scharniere dar. Viele Konkurrenzprodukte haben mit einer sichtbaren Falte in der Mitte des faltbaren Panles zu kämpfen. Dieser kosmetische Makel dürfte Apples Ansprüchen nicht gerecht werden. Das Unternehmen hat wohl auch deshalb mit Samsung und LG zusammengearbeitet, um flexible OLED-Panels mit geringen Falteneffekten in Serie produzieren zu können.

Apple soll zudem auch ein neues Scharnierdesign entwickelt haben, das nicht so schnell verschleißt. Einer Branchenquelle zufolge, besteht der gesamte Mechanismus aus 885 Teilen und dürfte damit einem komplizierten Puzzle gleichen. Zu den Preisen oder Spezifikationen des faltbaren iPads gibt es derweil noch keine Informationen. Klar dürfte aber sein, dass der neue Formfaktor durch leistungsstarke interne Komponenten flankiert wird und daher wahrscheinlich teuer sein.