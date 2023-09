Werbung

Viele Nutzer tauschen ihre Smartphone in sehr kurzen Abständen. Und auch die Hersteller selbst sind oft an einer überschaubaren Nutzungsdauer interessiert. Das Fairphone 5 verfolgt hingegen einen anderen Ansatz. Es ist so modular aufgebaut, dass etliche Komponenten einfach ausgetauscht werden können. Dazu verspricht Fairphone Android-Updates bis 2031 und räumt eine fünfjährige Garantie ein.

Allein die Update-Versorgung mit mindestens 5 Android OS-Versionen ist schon herausragend (ab Werk läuft Android 13). Dazu kommt der modulare Aufbau, den Fairphone auch am Messestand anschaulich zeigt. Ein Akku mit nachlassender Kapazität ist beim Fairphone 5 kein Grund für einen Smartphonewechsel. Sein 4.200 mAh-Akku kann genauso einfach ausgetauscht werden wie eine ganze Reihe weiterer Bauteile.

Dazu ist das Fairphone 5 bei den Spezifikationen zukunftssicherer. Ein Qualcomm QCM6490 soll für adäquate Performance sorgen. Das SoC unterstützt sowohl 5G als auch WiFi 6E. Verbaut werden zudem 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Ein microSD-Kartenleser erlaubt eine Speichererweiterung um bis zu 2 TB. Zusätzlich zum Nano-SIM-Steckplatz kann eine eSIM genutzt werden. Damit ist das Fairphone 5 Dual-SIM-fähig.

Das OLED-Display ist 6,46 Zoll groß und löst mit 2.700 x 1.224 Pixeln auf. Die Bildwiederholrate liegt bei 90 Hz. Die Triple-50-MP-Kamera stellt gegenüber bisherigen Fairphone-Modellen ein deutliches Upgrade dar. Der Hauptkamera mit Sony IMX 800-Sensor stehen eine Ultraweitwinkelkamera mit IMX 858 und eine 50 MP-Selfiekamera zur Seite.

Trotz des modularen Aufbaus hat das Fairphone 5 ein IP55-Rating erhalten. Damit ist es gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Ein gewisser Nachteil des modularen Aufbaus ist, dass das faire Smartphone etwas wuchtiger als preislich vergleichbare Modelle ausfällt: Es misst 162 x 75,5 x 10,5 mm.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Fairphone 5 wird in den drei Farbvarianten mattschwarz, himmelblau und transparent angeboten. Es kostet 699 Euro. Damit konkurriert es preislich durchaus mit gehobenen Modellen wie z.B. einem Google Pixel 7, verspricht aber eben auch eine längere Lebensdauer und eine fairere Fertigung.