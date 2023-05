Werbung

Zur Google I/O wurde ein neues Mittelklassemodell vorgestellt. Besonders auffällig am Pixel 7a ist, wie es Features der Oberklassemodelle übernimmt. Das gilt nicht nur für das SoC, sondern auch für die Bildwiederholrate und kabelloses Laden.

Das Pixel 7a erhält wie schon sein Vorgänger ein 6,1-Zoll-Display mit 2.400 x 1.080 Pixeln und bleibt damit etwas kompakter als das Pixel 7 mit seinem 6,3-Zoll-Display. Google erhöht aber die Bildwiederholrate von 60 auf 90 Hz. In dieser Hinsicht schließt das Pixel 7a also schon einmal zum Pixel 7 auf. Das gilt aber auch für das SoC. Denn das Pixel 7a erhält ebenfalls Googles Tensor G2 (genauso wie auch Pixel Fold und Pixel Tablet). Es werden 8 GB an Arbeitsspeicher und 128 GB an Flashspeicher verbaut.

Einen klaren Schritt nach vorn macht das neue Mittelklassemodell auch beim Laden. Es kann anders als das Pixel 6a auch kabellos geladen werden. Beim kabelgebundenen Laden wird Schnellladen unterstützt. Auch bei den Kameras gibt es Veränderungen. Die Hauptkamera springt bei der Auflösung von 12 auf 64 MP und soll zudem deutlich bei der Sensorfläche zulegen. Bei der Ultraweitwinkelkamera gibt es hingegen einen deutlich kleineren Auflösungsschritt von 12 auf 13 MP. Schließlich wird noch eine 13-MP-Frontkamera verbaut. Der Ton wird über Stereolautsprecher wiedergegeben.

Das Pixel 7a misst 152 × 72,9 × 9,0 mm (Höhe × Breite × Tiefe) und wiegt 193,5 g. Laut Google ist es staub- und wasserbeständig nach IP67. Ein Dual-SIM-Betrieb ist möglich, wenn eine einzelne Nano-SIM-Karte mit einer eSIM kombiniert wird. Zum Lieferumfang gehören ein 1-m-Verbindungskabel von USB-C auf USB-C (USB 2.0), eine Support-Karte, ein Quick Switch Adapter und ein SIM-Tool - aber kein Netzteil.

Käufer haben die Wahl zwischen mehreren Farbvarianten. Coral (ein Rotton) wird exklusiv im Google Store angeboten. Andere Händler können die Farbvarianten Sea, Charcoal und Snow anbieten. Im Google Store sind Bestellungen ab sofort für 509 Euro möglich. Bis zum 22.05.2023 erhalten Käufer dort kostenlos Pixel Buds A-Series oder Rabatt auf Pixel Buds Pro.