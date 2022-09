Oktoberfest 2022: Telekom mit neuem Datenrekord

Die Deutsche Telekom hat jetzt den Ausbau des 5G-Netzes bekannt gegeben. Das Unternehmen hat mehr als 7.000 Antennen aufgestellt. Rund 350 neue Standorte kamen in den letzten Wochen dazu. Insgesamt befinden sich damit an mehr als 2.300 Standorten entsprechende Empfänger. Besagte Antennen funken auf der 3,6-GHz-Frequenz. Bis zu einem Gigabit pro Sekunde sind laut Angaben der Telekom im Download möglich.

Des Weiteren hat die Telekom ihren Datenrekord auf dem Oktoberfest eingestellt. In diesem Jahr wurden auf der Wiesn bereits 88 TB an Daten übertragen und fast zwei Millionen Gespräche geführt. 2019 wurden während der gesamten Festzeit von 16 Tagen 76 Terabyte übertragen. Dieser Wert wurde jetzt nach nur einer Woche am 2. Wiesn-Samstag übertroffen.

Die Telekom setzt in diesem Jahr erstmals 5G ein. Zehn Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgen die Gäste dabei mit Internet. Die Kapazität dieser Sonderversorgung sollte eigentlich ausreichen, um eine mittelgroße Stadt mit Mobilfunk zu versorgen. In der Spitze sind rund 25.000 Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig im Netz der Telekom aktiv.

Auf dem 3,6-GHz-Band ist 5G in mehr als 500 Städten und Gemeinden verfügbar. Neu dabei sind Kommunen aus dem gesamten Bundesgebiet, unter anderem Büsum (Schleswig-Holstein), Dernau (Rheinland-Pfalz), Feldkirchen (Niederbayern), Röbel/Müritz (Mecklenburg-Vorpommern), Rosenthal am Rennsteig (Thüringen) und Spraitbach (Baden-Württemberg). Auch in größeren Städten will die Telekom das 5G-Netz verbessert haben. Dazu gehören alle deutschen Großstädte. In Deutschland können mittlerweile mehr als 92 % der Menschen mit 5G surfen. Damit wurde das ursprüngliche Jahresziel bereits im Sommer erreicht.