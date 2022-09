Signal Messenger: Update sorgt für neue Funktionen

Der Messenger Signal hat ein neues Update erhalten. Die Aktualisierung sorgt dafür, dass geblockte Kontakte von nun an nicht mehr in der Kontaktliste erscheinen. Außerdem sind gesperrte Nutzer beim Versenden von Nachrichten oder dem Hinzufügen zu Gruppen nicht mehr in den Empfängerlisten zu sehen. Zusätzlich ist es mit dem neuen Update möglich, sich eine Textnachricht vorlesen zu lassen.

Wer aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Messenger ist, sollte sich den Dienst genauer anschauen. Bei Signal steht die Sicherheit der eigenen Nutzer im Fokus. Grund hierfür sind die fehlenden wirtschaftlichen Interessen an einer Vermarktung der Daten. Verantwortlich für Signal ist eine Non-Profit-Foundation (501(c)(3)) mit Sitz in Mountain View. Somit wurde der Entwicklung der Verschlüsselung sämtlicher Nutzerdaten direkt zu Beginn ein hoher Stellenwert eingeräumt.

Für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das quelloffene Signal-Protocol verantwortlich. Der Messenger enthält keine Werbung, kein Affiliate-Marketing und kein Tracking. Zudem ist dieser völlig kostenlos. Wer das Projekt unterstützen möchte, hat hier die Möglichkeit dazu. Signal ist sowohl für Android- als auch iOS-Geräte erhältlich.