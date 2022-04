Samsung kündigt Galaxy-Self-Repair-Program an

Mitte März 2022 berichtete Hardwareluxx darüber, dass die EU beabsichtige, die fest verbauten Akkus in Smartphones abzuschaffen. Zudem gab Apple in der Vergangenheit bekannt, dass man Endverbrauchern diverse Ersatzteile anbieten möchte. Die Rede war hier explizit von Displays sowie Akkus.

Nun hat auch Samsung bekannt gegeben, ein Self-Repair-Program aufzusetzen. Besitzer von Galaxy-Geräten sollen ab Sommer in der Lage sein, Reparaturen der Galaxy-S20- und -S21-Produktfamilie sowie des Galaxy Tab S7+ selbst durchzuführen. Kunden erhalten Zugang zu Original-Ersatzteilen sowie entsprechendem Reparaturwerkzeug. Zudem soll es Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen in Kooperation mit iFixit geben.

Zunächst ist geplant, dass Displays sowie das Rückseitenglas und Ladeanschlüsse selbstständig ausgetauscht werden können. Die gebrauchten beziehungsweise defekten Teile werden im Anschluss wieder an Samsung zurückgeschickt und anschließend recycelt. Für die Zukunft plant Samsung die Selbstreparatur auf weitere Geräte und Teilegruppen auszuweiten.

“At Samsung, we’re creating more ways for consumers to extend the lifespan of our products with premium care experiences,” sagte Ramon Gregory, Senior Vice President des Kundenservices von Samsung Electronics America. “Availability of self-repair will provide our consumers the convenience and more options for sustainable solutions.”

“We are excited to be consulting with Samsung to help them develop a solution for DIY parts and repair information,” fügte Kyle Wiens, CEO von iFixit, hinzu. “Every time you fix a device, you’re helping the planet.”