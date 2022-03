Das neue iPhone SE kommt mit A15, Touch ID und 5G

Wie erwartet hat Apple im Rahmen seines „Peek Performance“-Events auf dem eigenen Firmencampus ohne Publikum die nächste Generation des iPhone SE angekündigt, welche damit schon zum dritten Mal den Einstieg in die iPhone-Welt markieren soll. Das neue Apple iPhone SE wird bereits ab dem 18. März in den drei verschiedenen Farbvarianten Midnight, Starlight und ProductRed erhältlich sein und sich bereits ab Freitag zu einem Preis ab 519 Euro vorbestellen lassen.

Wie der Vorgänger nimmt Apple das iPhone 8 als Design-Vorlage und setzt damit weiterhin auf ein Gerät mit 4,7-Zoll-Display (1.334 x 750 Bildpunkte) und größeren Bildschirmrändern oben und unten. Das schafft immerhin Platz für den Home-Button, welcher natürlich Touch ID unterstützt. Damit schafft Face ID den Sprung in das preisgünstigste Apple-Smartphone abermals nicht und dürfte vermutlich erst mit der nächsten Generation kommen.

Unter der Haube steckt dafür der Apple A15 Bionic, welcher so bereits im Apple iPhone 13 und iPhone 13 Pro zum Einsatz kommt. Er löst den A13 des bisherigen SE-Modells ab. Er besitzt sechs CPU-Kerne und vier Grafikkerne sowie die Neural-Engine für Machine-Learning und soll die Performance des iPhone 8 um bis zu 1,8x übersteigen. Dazu gibt es 5G und eine verbesserte Kamera-Optik mit 12 Megapixeln und einer Blende von f/1,8, Deep Fusion und Smart HDR 4. Die Frontlinse unterstützt nun HD Facetime.

Als Betriebssystem dient natürlich iOS 15, welches man im Herbst präsentierte. Das Aluminium-Gehäuse mit Glas-Oberfläche an Vorder- und Rückseite ist nach IP67 vor Wasser, Staub sowie Spritzern gängiger Flüssigkeiten geschützt.

Das neue Apple iPhone SE (3. Generation) kann ab Freitag, den 11. März, vorbestellt werden und ist ab Freitag, den 18. März, in den Speicherkapazitäten 64, 128 und 256 GB erhältlich. In Deutschland wird das Gerät mindestens 519 Euro kosten. Zur gleichen Zeit wird es die Flaggschiff-Modelle der Serie in zwei neuen Grün-Tönen geben. Das iPhone 13 (Pro) wird damit noch farbenfroher.