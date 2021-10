Nur für Android: Corona-Warn-App bekommt überarbeiteten QR-Code-Scanner

Die Entwicklungen an der Corona-Warn-App laufen weiterhin. Jetzt haben die Verantwortlichen die Version 2.11 veröffentlicht. Das neue Update sorgt dafür, dass nun das Einscannen der QR-Codes schneller und einfacher von statten geht. Bisher konnten Nutzerinnen und Nutzer den jeweiligen QR-Code-Scanner nur für einen bestimmten Zweck verwenden. Zum Beispiel unter "Check-in", um einen QR-Code einer Veranstaltung zu scannen. Außerdem konnte der Scanner unter "Zertifikate" genutzt werden um Impf-, Genesenen- oder Testzertifikate in die App zu laden. Der nun eingeführte universelle QR-Code-Scanner ermöglicht es Usern alle von der Corona-Warn-App unterstützten QR-Codes an beliebigen Stellen innerhalb der App zu scannen.

Für Besitzer eines Android-Gerätes gibt es eine weitere neue Funktion. Mit der Version 2.11 können QR-Codes aus Bildern oder PDF-Dokumenten importiert werden. Hierfür muss der QR-Code-Scanner in der Corona-Warn-App an einer beliebigen Stelle geöffnet und auf "QR-Code scannen" getippt werden. Anschließend findet sich unten links der Punkt "Datei öffnen", hier lässt sich ein QR-Code aus der eigenen Bild- oder Dateibibliothek importieren. Anschließend wird das Zertifikat beziehungsweise der Test oder die Veranstaltung automatisch im korrekten Bereich der App gespeichert. Alle Apple-Geräte-Besitzer müssen sich allerdings noch bis zur Version 2.12 gedulden, bis auch auf dem iPhone oder iPad besagtes Feature zur Verfügung steht.

Die Corona-Warn-App wurde bis zum 2. September 2021 bereits 33,1 Millionen mal heruntergeladen. Entwickelt wird die App von der Deutschen Telekom und der SAP AG. Weitere Informationen zur Corona-Warn-App stehen auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereit. Der kostenlose Download für alle Apple-Geräte findet sich hier. Android-Nutzer klicken hier.