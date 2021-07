OnePlus Nord 2 5G verspricht Flaggschiff-Feeling zu moderatem Preis

Mit dem frisch vorgestellten Nord 2 5G hat sich OnePlus viel vorgenommen: Das 5G-Smartphone soll im Kern die Stärken eines Flaggschiff-Modells bieten - aber nur so viel wie ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse kosten.

Mit dem ersten Nord hatte OnePlus damit begonnen, eine günstigere Smartphone-Serie unterhalb der regulären OnePlus-Modelle zu etablieren. Das war nicht zuletzt auch deshalb nötig geworden, weil Modelle wie OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro mit ihrer High-End-Ausstattung in höhere Preissphären vorstoßen und OnePlus mit der Nord-Serie auch preisbewusste Kunden ansprechen möchte. Auch das neue Nord 2 5G wird deutlich günstiger als die Top-Modelle werden - aber ohne, dass dem Nutzer der günstigere Preis am Gerät auffallen soll.

Schon äußerlich versprechen die robuste Glasrückseite und das 6,43 Zoll große und weitgehend rahmenlose Display einen hochwertigen Eindruck. Beim Display muss man weder auf AMOLED-Technologie noch auf 90 Hz Bildwiederholrate verzichten - und auch die Auflösung ist mit 2.400 x 1.080 Pixeln vielversprechend. Im Inneren verbaut OnePlus zwar anders als bei seinen Flaggschiff-Modellen keinen Snapdragon 888, der MediaTek Dimensity 1200-AI soll demNord 2 5G im Vergleich zum ersten Nord aber zu einer um 65 Prozent höheren CPU- und einer um 125 Prozent höheren GPU-Performance verhelfen. Künstliche Intelligenz verbessert laut OnePlus zudem Fotos und Videos und kommt selbst dem Gaming-Erlebnis zu Gute. Laut OnePlus gehen die AI-Anpassungen so weit, dass MediaTek das regulär als Dimensity 1200 bezeichnete SoC in der OnePlus-Variante extra als Dimensity 1200-AI bezeichnet. Der LPDDR4X-Arbeitsspeicher ist je nach Variante 8 oder 12 GB groß. Beim UFS-3.1-Speicher hat man die Wahl zwischen 128 oder 256 GB. Auf einen microSD-Kartenleser muss allerdings genauso wie auf einen zertifizierten Staub- und Spritzwasserschutz verzichtetet werden.

Einen Schwerpunkt hat OnePlus auch auf die Kameras gelegt. Die rückseitige Hauptkamera löst mit 50 MP auf und erhält eine lichtstarke f/1.88-Optik und einen optischen Bildstabilisator. Im Videomodus unterstützt sie 4K 30 fps und Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 1080p bei 120 fps. Ihr stehen eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera mit rund 120 Grad Blickfeld und eine 2-MP-Schwarz-Weiß-Kamera zur Seite. Die Frontkamera schießt Selfies mit stattlichen 32 MP. Das 5G-Smartphone nimmt zwei Nano-SIM-Karten auf. Es unterstützt Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 und NFC. Das Nord 2 5G misst 158,9 x 73,2 x 8,25 m und wiegt 189 g. Die Kapazität des fest verbauten Akkus wird mit 4.500 mAh angegeben. Dank Warp Charge 65 soll der Akku in nur 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen werden können - in dieser Hinsicht wird so manches High-End-Smartphone deutlich übertrumpft. Als Betriebssystem dient Android 11 mit OxygenOS 11.3 als Benutzeroberfläche.

Verkauft wird das OnePlus Nord 2 5G ab dem 28. Juli. Mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher soll es 399 Euro kosten. Für 12 GB RAM und 256 GB Speicher werden hingegen 499 Euro angesetzt. Beide Ausstattungsvarianten soll es hierzulande in den Farben Blue Haze und Gray Sierra geben. Wir werden demnächst ein Testsample erhalten und uns dann selbst einen Eindruck vom neuen Nord 2 5G machen können.