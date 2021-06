Das OnePlus Nord CE 5G soll sich aufs Wesentliche konzentrieren

Mit der Nord-Serie will OnePlus stärker preisbewusste Käufer ansprechen. Unter dem regulären OnePlus Nord wird jetzt das noch günstigere OnePlus Nord CE 5G platziert. OnePlus betont jedoch, dass es der günstigere Preis durch die Konzentration auf das Wesentliche erreicht wird.

Sicher hat jeder Nutzer unterschiedliche Vorstellungen, welche Eigenschaften ihm an seinem Smartphone besonders wichtig sind. Das OnePlus Nord CE 5G hat auf dem Papier aber durchaus klare Stärken. So spendiert OnePlus ihm 5G-Unterstützung, ein 90-Hz-Fluid-AMOLED-Display und eine 64-MP-Dreifach-Kamera. Als SoC wird konkret ein Qualcomm Snapdragon 750G 5G verbaut, also ein SoC der gehobenen Mittelklasse. Ihm stehen je nach Variante 6, 8 oder sogar 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Der Speicher lässt sich mit 128 oder 256 GB konfigurieren.

Für ein Smartphone seiner Preisklasse ist das 90-Hz-Fluid-AMOLED-Display mit HDR10+-Unterstützung beachtlich. Auf 6,43 Zoll verteilen sich 2.400 x 1.080 Pixel. Die Pixeldichte wird mit 410 ppi angegeben. Die Dreifach-Kamera kombiniert eine 64-MP-Hauptkamera mit einer 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einer Schwarz-Weiß-Kamera. Auf der Vorderseite sitzt eine 16-MP-Frontkamera im Display. Die Akkukapazität wurde gegenüber dem OnePlus Nord gesteigert. Der 4.500-mAh-Akku des OnePlus Nord CE 5G kann dank Warp Charge 30T Plus in einer halben Stunde von 0 auf 70 % geladen werden.

Android 11 wird OnePlus-typisch mit der Benutzeroberfläche OxygenOS 11 kombiniert. OnePlus sichert zwei Jahre lang Software-Updates und drei Jahre lang Sicherheits-Updates zu. Das Nord CE 5G ist 7,9 mm schlank und wiegt 170 g. Es soll das dünnste OnePlus-Modell seit dem OnePlus 6T sein. Einen Kopfhöreranschluss konnte der Hersteller trotzdem noch integrieren.

Käufer haben die Wahl zwischen den drei Farbvarianten Charcoal Ink, Silver Ray und Blue Void. Allerdings gibt es nicht jede Farbvariante mit jeder Speicherkonfiguration. Wenn der Verkauf am 21. Juni startet, soll die günstigste Variante mit 6 GB RAM/128 GB Speicher 299 Euro kosten. Für 8 GB RAM und 128 GB Speicher werden 329 Euro angesetzt. 12 GB RAM und 256 GB Speicher kosten schließlich 399 Euro.