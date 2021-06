Weltweit erster Ende-zu-Ende Multivendor 5G-Voice-over-NR Anruf

Wie die Deutsche Telekom bekannt gegeben hat, ist es dem Unternehmen und dessen Partnern gelungen, das weltweit erste 5G-Voice-over-New-Radio-(VoNR)-Telefonat auf einem System umzusetzen, das aus Komponenten unterschiedlicher Hersteller besteht (Multi-Vendor-Plattform). Über ein 5G-Standalone-(SA)-Netz wurden sowohl Sprach- als auch 5G-Datensitzungen parallel durchgeführt.

Die Deutsche Telekom hat mit Hilfe von Nokia und Ericsson die 5G-Standalone-Netzinfrastruktur in einem Labor in Warschau (Polen) aufgebaut. Die Konfiguration beinhaltet die Integration eines 5G-Cores (5GC) von Ericsson und eines IMS von Nokia. Durch den IMS-Core wird Sprache als 5G-Anwendungsdienst bereitgestellt. Die Übertragung wurde zudem von Ericsson und von Nokia getestet. Die Sprachanrufe führte man mit einem Samsung Galaxy S21 5G, Xiaomi Mi 11 Lite sowie einem 5G-Testgerät durch. Das Xiaomi Mi 11 Lite 5G und das 5G-Testgerät wurden mit der Snapdragon 780G, bzw. mit 888 5G-Mobilfunkplattformen betrieben.

"Unsere Kunden legen auch in der 5G-Ära Wert auf Sprachanrufe in hoher Qualität. 5G VoNR kann ein Unterscheidungsmerkmal für immersive Anwendungen der nächsten Generation sein, die 5G-Hochgeschwindigkeitsdaten mit hochauflösendem Audio miteinander verbinden", sagt Alex Choi, SVP Strategy & Technology Innovation, Deutsche Telekom. "Die Validierung der Ende-zu-Ende Interoperabilität von 5G VoNR ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Zukunft von 5G-Sprachdiensten für unsere Kunden. Dies ist uns gemeinsam mit unseren starken Partnern gelungen.“

Jan Karlsson, Senior Vice President und Head of Digital Services, Ericsson, sagt: "Mit dem ersten Ende-zu-Ende 5G-Sprachanruf über neue Funktechnologie (New Radio), den wir jetzt im Netz der Deutschen Telekom durchgeführt haben, unterstreichen wir die Stärken unseres am Markt vielbeachtetem Cloud-basierten Kernnetzes für 5G-Standalone."