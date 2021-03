Oppo-Find-X3-Serie: Zum Teil mit Top-Ausstattung

Oppo stellt seine neuen Smartphones der Find X3-Serie vor. Vor allem das Find X3 Pro 5G kann eine beachtliche Ausstattung bieten. Es erhält sowohl Qualcomms aktuellen High-End-SoC Snapdragon 888 als auch ein hochauflösendes Display mit 120 Hz. Und sogar eine Quad-Kamera inklusive Mikroskop-Kamera darf nicht fehlen.

An die Spitze - das Find X3 Pro 5G

Insgesamt wurden drei Modelle vorgestellt. Neben dem Flaggschiff Find X3 Pro 5G wird es die beiden etwas kleineren und einfacher ausgestatteten Modelle Find X3 Neo 5G und Find X3 Lite 5G geben. Doch zuerst zum Top-Modell: Das Find X3 Pro 5G zieht mit seinem 6,7 Zoll großen AMOLED- und HDR10+-Display die Blicke auf sich. Es löst mit 3.216 x 1.440 Pixeln auf und erreicht so eine Pixeldichte von 526 ppi. Geschützt wird das Display von Corning Gorilla Glass 5. Die auffällige Rückseite (Oppo spricht selbst vom "Vulkandesign") besteht aus gebogenem Glas. Dass ein aktuelles Top-Modell Qualcomms Snapdragon 888 mit 5G-Unterstützung erhält, überrascht wenig. Dem SoC stehen 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Flash-Speicher ist 256 GB groß.

Die Quad-Kamera kombiniert eine 50-MP-Weitwinkelkamera mit Blende f/1.8 und OIS, eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 50 MP und Makrofunktionalität, eine 13-MP-Telekamera und eine 3-MP-Mikroskopkamera mit 60-facher Vergrößerung. Die Frontkamera löst mit 32 MP auf. Sowohl bei der Kameralösung als auch beim Display legt Oppo großen Wert auf die Unterstützung von 10 Bit Farbtiefe. Das nach IP68 geschützte Smartphone erlaubt biometrische Zugangssicherung sowohl per Fingerabdrucksensor im Display als auch per Gesichtserkennung.

Der 4.500-mAh-Akku kann per 65-W-Schnellladefunktion in zehn Minuten auf bis zu 40 % aufgeladen werden. Drahtloses Laden per AirVOOC wird genauso unterstützt wie Reverse Charging. Das Find X3 Pro 5G misst 163,6 x 74 x 8,26 mm und wiegt 193 g. Es wird sowohl in einer blauen als auch in einer schwarzen Variante angeboten ("GlossBlack" und "Blue").

Oppo setzt für sein neues Flaggschiff einen ambitionierten Preis in Höhe von 1.149 Euro an. Vorbestellungen sollen ab dem 18. März möglich sein, erhältlich sein wird das Find X3 Pro 5G ab den 1. April.

Find X3 Neo 5G und Find X3 Lite 5G

Auch wenn die beiden anderen Modelle der Find-X3-Serie nicht ganz so spektakulär wie das Find X3 Pro 5G ausgestattet werden, so haben sie doch einige Oberklassefeatures. Das gilt besonders für das Find X3 Neo 5G. Es erhält mit dem Snapdragon 865 einen zwar nicht mehr ganz taufrischen, jedoch noch immer sehr leistungsstarken Oberklasse-SoC, 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Beim Find X3 Lite 5G wird hingegen ein Snapdragon 765G mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher verbaut. Beide Modelle können ein AMOLED-Display mit 2.400 x 1.080 Pixel und 90 Hz vorweisen. Das Find X3 Neo 5G-Display misst in der Diagonale 6,5 Zoll, das Display des Find X3 Lite 5G ist mit 6,4 Zoll minimal kleiner.

Während die Akku-Kapazität beim Find X3 Neo 5G mit 4.500 mAh genauso wie beim Pro-Modell ausfällt, sinkt sie beim Find X3 Lite 5G auf 4.300 mAh. Auf 65-W-Schnellladen muss bei keinem der Modelle verzichtet werden. Eine Quad-Kamera gibt es ebenfalls bei allen Modellen - allerdings mit etwas abweichender Konfiguration. Das Find X3 Neo 5G stellt eine 50-MP-Hauptkamera, eine 16-MP-Ultraweitwinkelkamera, eine 13-MP-Telekamera und eine 2-MP-Makrokamera zur Verfügung. Beim Find X3 Lite 5G löst die Hauptkamera mit 64 MP minimal höher auf. Die Ultraweitwinkelkamera muss hingegen mit 8 MP auskommen und die Tele-Kamera wird ganz gestrichen. Dafür gibt es eine 2-MP-Makrokamera und einen 2-MP-Schwarz-Weiß-Kamera.

Die sehr ähnliche Displaydiagonale sorgt für vergleichbare Maße und ein ähnlich hohes Gewicht. Das Find X3 5G Neo misst 159,9 x 72,5 x 7,99 mm und wiegt 184 g, das Find X3 Lite 5G ist hingegen 159,1 x 73,4 x 7,9 mm groß und 172, bzw. 180 g schwer (je nach Farbvariante). Auf allen drei Find-X3-Modellen läuft Android 11 mit der Oppo-Benutzeroberfläche ColorOS.

Das Oppo Find X3 Neo 5G kommt in "Galactic Silver" und "Starlight Black" auf den Markt. Beim Find X3 Lite 5G ermöglicht Oppo die Wahl zwischen "Starry Black", "Astral Blue" und "Galactic Silver". Auch diese beiden Modelle können ab den 18. März vorbestellt werden und sllen ab 1. April erhältlich sein. Das Find X3 Neo 5G soll 799 Euro kosten, für das Find X3 Lite 5G werden 449 Euro aufgerufen.