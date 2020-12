Qualcomm stellt Snapdragon 888 vor, Xiaomi bestätigt Einsatz im Mi 11

Gestern präsentierte Qualcomm am ersten Tag seiner Snapdragon Tech Summit seinen neuen Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 888 5G vor. Folgende Informationen wurden dabei über den SoC verraten:

Der Qualcomm Snapdragon 888 wird das Snapdragon X60 5G Modem-RF System in sich tragen, welches unter anderem mmWave, Sub-6-Bänder, 5G Carrier Aggregation, Multi-SIM und Dynamic Spectrum Sharing unterstützt. Darüber hinaus kommt Qualcomms neue 6th Gen. AI Engine mit komplett neuem Qualcomm Hexagon Prozessor mit erheblicher Verbesserung der Effizienz mit bis zu 26 TOPS (verglichen mit 15 TOPS im Snapdragon 865) und verbesserter Qualcomm Sensing Hub mit AI-Funktionalität zum Einsatz. Die neue Adreno-GPU soll in Zukunft für noch mehr Grafikleistung sorgen. Der Snapdragon 888 unterstützt des weiteren Bild- und Videoaufnahmen mit bis zu 2,7 Gigapixel pro Sekunde sowie 120 Bilder mit 12 Megapixel pro Sekunde. Dies entspricht einem Plus von 35 % im Vergleich zum Vorgänger. Weitere Informationen werden gab es erstmal nicht. Erfahrungsgemäß werden diese aber am zweiten Tag der Snapdragon Tech Summit folgen.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Der Smartphone-Hersteller Xiaomi bestätigte zudem, dass sein kommendes Flaggschiff-Smartphone Xiaomi Mi 11 mit dem neuen Prozessor ausgestattet sein wird. Nähere Details zu der kommenden Mi 11-Serie sind momentan noch nicht bekannt. In einem Video auf Twitter versprach Lei Jun, CEO von Xiaomi aber, dass die neuen Smartphones voller High-End-Technik stecken werden und noch einige Überraschungen parat stehen. Gerüchten zufolge könnte das Xiaomi Mi 11 noch im Dezember oder Anfang Januar enthüllt werden.