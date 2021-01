Galaxy S21: Samsung hofft 26 Millionen Geräte abzusetzen

Letztes Jahr steckte sich Samsung beim Verkauf des Galaxy S20-Lineup hohe Ziele. Das Spitzen-Smartphone des südkoreanischen Unternehmens verkaufte sich jedoch nur müßig. So lagen die Verkaufszahlen beim Galaxy S20, Galaxy S20+ sowie dem Galaxy S20 Ultra bei nu etwa 60 % der Absatzzahlen des Vorgänger-Modells Samsung Galaxy S10. Um dieses Jahr ein ähnlichen Misserfolg zu vermeiden, verkündete Samsung für das aktuelle Top-Modell Galaxy S21 eine vergleichsweise konservative Prognose. So gehen die Südkoreaner davon aus, im Laufe von 2021 rund 26 Millionen Geräte an den Mann bringen zu können. Dies entspricht gerade mal den Verkaufszahlen, die das Galaxy S20 5G letztes Jahr im Alleingang für sich verbuchen konnte.

Sollte sich die Schätzungen bewahrheiten, wäre das Galaxy S21-Lineup die am wenigsten beliebte Galaxy S-Generation aller Zeiten. Konkret geht das Unternehmen von etwa 10 Millionen Verkäufen der Standard-Version des Galaxy 21 sowie jeweils 8 Millionen abgesetzten Geräten bei dem Galaxy S21 Plus und dem Galaxy S21 Ultra aus. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich dieses Szenario in die Realität übersetzt. Samsung selber nennt keine Gründe, warum die Verkaufszahlen so schlecht ausfallen sollten, aber es ist anzunehmen, dass unter anderem die Corona-Krise zu dem Rückgang der Erwartungen beigetragen hat.