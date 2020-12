iOS-Updates: Corona-Tracing nun ab iPhone 5S

Da Apples ältere Smartphone-Generationen auch noch in der heutigen Zeit äußerst beliebt und weit verbreitet sind, hat sich das kalifornische Unternehmen dazu entschlossen auch für ältere iOS-Versionen ein Update zu veröffentlich. Dadurch ist es möglich, dass Nutzer, die über ein iPhone verfügen, welches lediglich die iOS-Version 12 nutzen kann, in Zukunft in der Lage sind, die Corona-Warn-App auf dem Gerät zu installieren. Zunächst muss allerdings das Update auf die Version 12.5 durchgeführt werden. Somit haben unter anderem iPhone-6- oder 5s-Besitzer die Möglichkeit, genannte App zu nutzen.

Des Weiteren werden mit der neuesten Aktualisierung auch Sicherheitsupdates installiert, die allen Nutzern von Apple empfohlen werden. Somit sollten auch Besitzer älterer iPhones die Systemaktualisierung auf ein mögliches Update überprüfen.

Bereits im November 2020 haben wir darüber berichtet, dass die Corona-Warn-App ein großes Update erhalten hat. Die aktuelle Version 1.7.1 wurde dabei zunächst nur an alle iPhone-Besitzer verteilt. Das RKI gab damals bekannt, dass man sich für einen langsamen Rollout entschieden hat, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Über den Nutzen der Corona-Warn-App lässt sich weiterhin streiten. Letztendlich hängt es von den einzelnen Usern ab, ob eine bestätigte Infektion auch in der App gemeldet wird. Hier kommt es immer wieder dazu, dass Infizierte eine Infektionsmeldung nicht absetzen.

Somit sorgen Updates sowohl vom Hersteller als auch von den Entwicklern dafür, dass mehr Menschen die App nutzen können, jedoch konnte auch die Corona-Warn-App eine zweite Welle und den damit verbundenen erneuten Lockdown nicht verhindern. Am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 kommt es zu einer erneuten Verschärfung der Gegenmaßnahmen, die die Verbreitung des COVID-19-Virus verlangsamen sollen. Ob das Vorgehen tatsächlich Früchte tragen wird und die Fallzahlen zurückgehen werden, wird sich erst in den kommenden Wochen klären.

iOS 14.3 bringt unter anderem Apples ProRAW-Format

Auch für neue iPhones und iPads wurde eine neue iOS-Version veröffentlicht. iOS 14.3 bzw. iPadOS 14.3 bringt unter anderem die Unterstützung für Apples ProRAW-Foto-Format und in Verbindung mit einer Apple Watch neue Cardio-Funktionen.