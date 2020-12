Neues Austauschprogramm für iPhone-11-Displays

Laut Angaben von Apple kommt es bei einem kleinen Prozentsatz von iPhone-11-Besitzern zu Displayausfällen. Aus diesem Grund hat der Hersteller jetzt ein neues Austauschprogramm aufgelegt. Somit sind Nutzer in der Lage, ihr lebloses Touchdisplay kostenlos austauschen zu lassen. Nach eigenen Angaben betrifft dies ausschließlich Modelle, die im Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020 erworben wurden. Um das besagte Programm in Anspruch zu nehmen, muss entweder der Apple-Support oder ein autorisierter Service Provider kontaktiert werden.

Bevor das Smartphone allerdings eingeschickt wird, ist es wichtig, ein entsprechendes Backup anzulegen. Scheinbar wechselt Apple in manchen Fällen das Gerät komplett aus. Eine Übertragung der Daten vom alten auf das neue Gerät findet nicht statt. Das Backup kann entweder lokal oder in der iCloud gespeichert werden.

Sollte das iPhone noch weitere Beschädigungen aufweisen, die eine Reparatur verhindern, gilt zu beachten, dass diese kostenpflichtig von Apple behoben werden. Die Möglichkeit, das Austauschprogramm zu nutzen, besteht bis zum 19. September 2021. Danach wird dem Kunden der Wechsel des Displays in Rechnung gestellt.

Zudem gab der iPhone-Konzern bekannt, dass man Nutzern, die aufgrund des genannten Problems bereits im Vorfeld eine kostenpflichtige Reparatur in Anspruch genommen haben, die geleistete Zahlung erstatten wird.

Ob sich das eigene iPhone 11 für einen kostenlosen Austausch qualifiziert, kann mit Hilfe der Seriennummer auf der Apple-Webseite überprüft werden. Unter Umständen bietet Apple die Reparatur nur in dem Land beziehungsweise der Region an, wo der Kauf ursprünglich getätigt wurde. Wurde das iPhone 11 in einem EWR-Mitgliedsstaat gekauft, steht der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten zur Verfügung. Durch besagtes Programm verlängert sich die standardmäßige Garantieabdeckung des iPhone 11 jedoch nicht. Zudem bleiben die Verbraucherschutzgesetze unberührt.