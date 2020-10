Xiaomi präsentiert superschnelles 80 W Wireless Charging

Erst im Sommer diesen Jahres stellte Xiaomi mit dem Release des Mi 10 Ultra die bis dahin schnellste Wireless Charging-Lösung mit 50 Watt vor. Heute veröffentlichte der offizielle Twitter-Account des Unternehmens aber bereits ein Video zur Nachfolge-Generation. Mit bis zu 80 W soll man in Zukunft sein Smartphone in Zukunft aufladen sollen - und das Wireless.

Selbst kabelgebundene Schnellladesysteme bewegen sich in der Regel bei einer Leistung von ungefähr 30 bis 45 W. Das neue OnePlus 8T (Test) bietet 65 W an, Spitzenreiter hier ist allerdings auch wieder Xiaomi. Für das oben erwähnte Mi 10 Ultra gibt es bereits ein kompatibles Ladekabel für ein Laden mit 100 W mit Quick Charge 5. Das neue Wireless-Laden mit 80 W soll ein Aufladen von 0 auf 50 % in nur 8 Minuten ermöglichen. 100 % benötigen 19 Minuten. Die Zeiten wurden anhand eines modifizierten Mi 10 Pro mit einem 4.000 mAh Akku ermittelt.

So super diese Zahlen auch klingen, bleibt erstmal abzuwarten, welche kommenden Smartphones kompatibel mit der schnellen Ladetechnik sein werden. Xiaomi-CEO Lei Jun veröffentlichte zudem in dem chinesischen Twitter-Äquivalent Weibo eine Übersicht, die die Fortschritte des Unternehmens in der Wireless-Charging-Technologie darstellt. 2018 startet die Kurve bei gerade einmal 7,5 W. In den letzten zwei Jahren hat sich die Leistung also mehr als verdoppelt: Noch ist allerdings kein Preis oder Verfügbarkeitsdatum für die neue Ladestation genannt worden. Es ist aber anzunehmen, dass die neue Technik spätestens mit der neuen Mi-11-Serie Anfang 2021 auf den Markt kommen wird und die Smartphones das schnelle Laden auch unterstütze. Erst vor etwa einem Monat kündigte Xiaomi seine neue 10T-Smartphone-Serie an.