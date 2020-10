Xiaomi launcht neue 10T-Smartphone-Serie

Xiaomi kündigte gestern seine neue Smartphone-Serie Mi 10T an. Sie besteht aus dem Mi 10T Pro, dem Mi 10T und dem Mi 10T Lite. Das Highlight von Mi 10T und 10T Pro bildet Xiaomi zufolge die Triple-Kamera. Diese bietet beim Pro-Modell optische Bildstabilisierung bei einer Video-Auflösung von 8K. Des weiteren steht jeweils eine 64 MP-Hauptkamera zur Verfügung, die unterstützt wird von einer 13 MP-Ultra-Weitwinkelkamera sowie einer 5MP-Makrokamera. Die Front-Kamera löst mit 20 MP auf.

Das Display der beiden Smartphones bietet 144 Hz und soll sich mittels Xiaomis AdaptiveSync-Display-Technologie automatisch an den gezeigten Content anpassen und bei Bedarf die Wiederholungsrate verringern. Es besitzt eine Größe von 6,67 Zoll und löst mit FHD+ auf. Dies soll dem hohen Akku-Verbrauch solcher Displays merklich senken. Des weiteren deckt das Display über den P3-Farbraum an und nutzt zudem die TrueColor-Technik. Auch ein augenschonender Lese-Modus ist an Bord. Angetrieben werden das Mi 10T und 10T Pro von einem Qualcomm Snapdragon 865. Der Prozessor soll eine ausreichende Performance, für den Alltag, aber auch für Spiele liefern. Zudem macht er die Smartphones 5G-fähig.



Der Akku umfasst 5.000 mAh und soll trotz intensiver Nutzung problemlos länger als einen Tag durchhalten. Auch die Aufladung soll mittels MMT-Technologie und einem starken 33 W-Ladegerät nur knapp eine Stunde dauern. Von 0 auf 100 Prozent.

Das Mi 10T Lite besitzt eine Quad-Kamera, bestehend aus einer 64 MP-Hauptkamera, einer 8 MP-Ultraweitwinkelkamera, einer 2 MP-Makrokamera sowie einem 2 MP-Tiefensensor. Die Frontkamera löst hier mit 16 MP auf. Auch beim Display werden leichte Abstriche gemacht. So besitzt das T10 Lite nur ein 120 Hz-Display. Angetrieben wird das Lite-Modell von einem Snapdragon 750G, der ebenfalls 5G mit an Bord bringt. Der Akku umfasst 4.820 mAh und bietet ebenfalls die Möglichkeit des Schnellladens mit bis zu 33 W.

Die drei Smartphones kommen am 23. Oktober offiziell in den Verkauf bei allen gängigen Online- und Offline-Händlern. Es gibt zudem die Auswahl zwischen den drei Farben Cosmic Black, Lunar Silver und Aurora Blue. Die Preise gestalten sich für das Mi 10T und 10T Pro wie folgt:

Mi 10T (6+128GB): 499,90 Euro

Mi 10T Pro (8+128GB): 599,90 Euro

Mi 10T Pro (8+256GB): 649,90 Euro

Sowie für das Mi T10 Lite:

Mi 10T Lite (6+64GB): 279,90 Euro

Mi 10T Lite (6+128GB): 349,90 Euro