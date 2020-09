ASUS präsentiert seine neue ZenFone-7-Serie

ASUS präsentierte heute seine neue Smartphone-Serie ZenFone 7. Sie umfasst das ZenFone 7 und das ZenFone 7 Pro und bietet unter anderem eine Flip-Dreifach-Kamera.

Die neue ZenFone-7-Serie ist im oberen Leistungsbereich einzuordnen und kommt mit neuem Qualcomm Snapdragon 865, bzw. mit einem Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Beide Modelle besitzen ein 6,67 Zoll großes AMOLED-NanoEdge-Display mit 90 Hz und 1 ms Reaktionszeit. Die Auflösung liegt bei FHD+. Das Display besitzt zudem ein Seitenverhältnis von 20:9 und ein Screen-to-Body-Verhältnis von 92 %. Die maximale Helligkeit wird mit 700 nits angegeben, Gorilla Glass 6 sorgt für eine hohe Kratz- und Bruch-Festigkeit.

Das ZenFone 7 Pro wird von der leistungsstärkeren Qualcomm-Snapdragon-865-Plus-5G-Mobile-Plattform angetrieben und ist damit wie der Name suggeriert in der Lage, 5G-Verbindungen einzugehen. Des Weiteren wird der maximale Speicher mit 256 GB angegeben. Dieser ist nicht per Micro-SD-Karte erweiterbar. Das Schwestermodell ZenFone 7 trägt den Qualcomm-Snapdragon-865-Prozessor in sich und hat eine Speichergröße von bis zu 128 GB.

Beiden Geräten steht ein üppiger 5000 mAh-Akku zur Verfügung, der laut Angaben von ASUS zwei Tage Dauerbetrieb ermöglichen soll. Zusätzlich steht Quick Charge 4.0 (bis zu 30 W) zur Verfügung.

Der Fokus liegt bei der ZenFone-7-Serie jedoch auf der Kamera. Diese wird von ASUS als eine "Flip-Dreifachkamera" bezeichnet. Diese gliedert sich in eine 64 MP Sony-IMX686-Weitwinkel-Hauptkamera, eine 12 MP Sony-IMX363-Ultraweitwinkel-Kamera sowie eine 8 MP Tele-Kamera. Wie der Name andeutet, können die Kameras mittels Scharnier kurzerhand um bis zu 180 ° umgeklappt werden und fungieren dann wie Front-Kameras. Die Hauptkamera ist mit der Quad-Bayer-Technologie und erhöhter Lichtempfindlichkeit ausgestattet und soll so sowohl bei Tag, als auch bei Nacht für scharfe Bilder sorgen. Die Ultraweitwinkel-Kamera mit Dual-Pixel-Autofokus und Phasendetektion ermöglicht einen ultrascharfen Fokus und detaillierte Makroaufnahmen auf bis zu 4 cm Entfernung. Die Telekamera besitzt einen dreifachen, optischen sowie bis zu zwölffachen Gesamtzoom (optisch und elektronisch kombiniert). Des Weiteren ist eine optische Bildstabilisierung integriert. Videos sind bei der Hauptkamera mit bis zu 8K und 30 fps möglich. Die Ultraweitwinkel-Kamera ermöglicht Aufzeichnung bis zu 4K bei 60 fps. Weiterhin besitzen die beiden Modelle 8 GB LPDDR RAM.

Beide Modelle sind in Kürze sowohl im ASUS-Online-Shop, als auch bei Alternate zu folgenden Preisen verfügbar: