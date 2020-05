Whatsapp: Gruppenchats mit bis zu 50 Nutzern

Erst vor kurzem gab Facebook bekannt, dass sich Gruppenvideochats beim Messengerdienst Whatsapp in Zukunft mit insgesamt acht anstatt wie bisher mit vier Teilnehmern nutzen lassen. Allerdings scheint hierbei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht zu sein. Bereits Ende April stellte die Facebook mit dem Messenger Rooms eine neue Videokonferenzlösung vor, die zeitgleich mit bis zu 50 Teilnehmern genutzt werden kann. Da Mark Zuckerberg beabsichtigt, Rooms in Whatsapp zu integrieren, werden sich in Zukunft auch beim beliebten Messenger Gruppenchats mit bis zu 50 Teilnehmer nutzen lassen. Wann genau die Integration von Rooms offiziell freigeschaltet wird, ist bis dato nicht bekannt.

Bislang finden sich Verknüpfungen von Rooms in der Betaversion von Android (2.20.139) und in der Webversion (2.2019.6). In der iOS-Version lässt sich momentan zwar kein Hinweis finden, jedoch bedeutet dies nicht, dass Apple-Nutzer von der Funktionserweiterung ausgeschlossen werden. Zwar kann es vorkommen, dass Funktionen, die in der Beta entdeckt werden, erst nach Jahren offiziell veröffentlicht werden, jedoch dürfte die Erweiterung der Gruppenchats aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Vorrang haben. Da sich viele Nutzer derzeit im Homeoffice befinden, steigt der Bedarf an Videochatlösungen rapide an. Dies zeigt sich auch an der Videokonferenzlösung Zoom, die mit zu den Gewinnern der Corona-Krise zählen dürfte.