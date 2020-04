Volks- und Raiffeisenbanken bieten ab sofort Apple Pay

Der Bezahldienst Apple Pay kann ab sofort auch von den Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken genutzt werden. Die Freischaltung wurde von Apple heute morgen vorgenommen, sodass die vorhandenen Kreditkarten der Bank ab sofort für die Registrierung einsatzbereit sind. Damit folgt die Volksbank den Sparkassen, die schon seit dem vergangenen Jahr ebenfalls Apple Pay unterstützen.

Bereits vor einigen Monaten kündigte die Volksbank an, dass man an der Integration von Apple Pay arbeiten würde. Die Bank hatte allerdings keinen konkreten Termin genannt. Nun ist die Freischaltung erfolgt, allerdings wird für die Nutzung zwingend eine Kreditkarte vorausgesetzt. Wer also lediglich eine Girocard der Volksbank besitzt, kann diese auch weiterhin nicht für Apple Pay nutzen.

Wer seine Kreditkarte für Apple Pay freischalten möchte, muss lediglich die Wallet-App auf dem iPhone aufrufen. Dort ist dann das Hinzufügen einer Karte für Apple Pay möglich und nach Eingabe der Kreditkartendaten erfolgt die Freischaltung und das Bezahlen über das iPhone ist möglich.

Mit diesem Schritt baut Apple die Anzahl der Partnerbanken und damit potentiellen Nutzer weiter kräftig aus. Dies ist natürlich auch im Interesse von Apple, denn das Unternehmen verdient pro Transaktion ebenfalls mit und generiert damit über seinen Bezahldienst weitere Einnahmen. Vor allem in Zeiten des Coronavirus steigt die Anzahl der kontaktlosen Bezahlungen immer weiter, womit auch Apple von diesem Trend profitiert.