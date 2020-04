Google Pixel 4 bekommt Aufmerksamkeitsprüfung für Face Unlock

Das Google Pixel 4 bietet eine Entsperrung über Face Unlock, die sowohl sicher als auch komfortabel sein soll. Kurz nach dem Start des Gerätes hatte Google versprochen, dass man die Sicherheit der Entsperrmethode verbessern wolle und zukünftig noch eine Aufmerksamkeitpürfung integrieren möchte. Denn das Gerät konnte auch bei geschlossenen Augen und damit beispielsweise im Schlaf durch eine fremde Person entsperrt werden.

Mit dem neusten April-Update hat Google sein Versprechen auch endlich umgesetzt und spendiert Face Unlock eine verbesserte Sicherheit. So kann optional eingestellt werden, dass sich das Gerät nur bei direktem Augenkontakt entsperrt. Dadurch soll es vor fremden Zugriffen besser geschützt sein.

Die neue Option muss allerdings manuell in den Einstellungen aktiviert werden. Google hat diese standardmäßig nicht eingeschaltet. Derzeit ist noch nicht bekannt, wie zuverlässig die neue Aufmerksamkeitsprüfung in der Praxis funktioniert. Dies wird sich wohl erst in den nächsten Tagen zeigen müssen.

Das April-Update ist ab sofort verfügbar und kann direkt über das Pixel 4 angestoßen werden. Im Changelog wird die neue Funktion nicht von Google genannt, doch die Integration der Aufmerksamkeitsprüfung findet sich nach der Installation in den Einstellungen trotzdem.