Vodafone bietet seinen Social Pass jetzt kostenlos an

Nachdem die Deutsche Telekom ihren Magenta-Kunden bereits 10 GB Datenvolumen kostenlos zur Verfügung stellt, zieht jetzt auch der britische Anbieter Vodafone nach. Der offizielle Startschuss fällt bereits am morgigen Dienstag. Ab dann gilt für alle Privatkunden mit den Tarifen Red, Red+ und Young, dass diese auf den Seiten Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, Instagram, Facebook und Lovoo ohne Trafficbegrenzung surfen können. Ein Besuch der genannten Seiten verbraucht keinerlei Datenvolumen mehr. Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal wurden von Vodafone nicht berücksichtigt. Hier schlagen sich Downloads weiterhin auf das Datenvolumen aus.

Um das kostenlose Programm in Zukunft wahrzunehmen, müssen die Kunden sich lediglich in der MeinVodafone-App für den Social Pass anmelden. Wer über einen Red Business Prime Tarif und Red Business+ Tarif verfügt, ist ebenfalls in der Lage, sich für einen Social Pass anzumelden. Gültig ist der Pass solange, bis er widerrufen wird. Zudem hat der britische Telekommunikationsanbieter diverse kostenpflichtige Kinder- und Entertainment-Angebote in sein Programm aufgenommen. Die Aufhebungen gelten allerdings nur für zwei Monate. Vom Datenvolumen ausgeschlossen sind unter anderem SpiegelTV, Discovery Channel, RTL Crime sowie Cartoon Network und Disney Junior.