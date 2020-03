Xiaomi startet eigenen Onlineshop in Deutschland

Schon seit einigen Monaten findet man die Geräte des chinesischen Herstellers Xiaomi bei zahlreichen Händlern in Deutschland. Nun möchte der Hersteller sein Geschäft in Deutschland weiter ausbauen und eröffnet deshalb einen eigenen Onlineshop. Darüber können Kunden dann direkt bei Xiaomi ihre Bestellung aufgeben und müssen nicht den Umweg über einen Händler gehen.

Der Onlineshop soll bereits am 13. März starten. Zum Start wird man seinen Kunden einen Rabatt gewähren. Über einen Code können ab dem Eröffnungstag dann 20 Euro auf den Einkauf gespart werden. Wie lange die Aktion gelten wird, hat Xiaomi nicht verraten. Ebenfalls unbekannt bleibt, welche Produkte Xiaomi überhaupt im eigenen Shop anbieten wird. Der Hersteller ist zwar vor allem für seine Smartphones bekannt, doch Xiaomi hat noch zahlreiche Produkte für beispielsweise den Haushalt im Sortiment.

In jedem Fall wird es für Kunden einfacher werden, die Geräte von Xiaomi zu bestellen. In wie weit der Hersteller sich am Preiskampf gegenüber den anderen Händlern beteiligen wird, wird sich wohl kurz nach der Eröffnung des Onlineshops zeigen.