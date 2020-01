Technische Daten der Galaxy-S20-Reihe durchgesickert

Samsung hat bereits bestätigt, dass man am 11. Februar eine Präsentation veranstalten wird und dort wird der Hersteller dann Neuigkeiten aus der Galaxy-Serie präsentieren. Es gilt inzwischen als offenes Geheimnis, dass der Hersteller dort das Galaxy S20 erstmals zeigen wird. Das Galaxy S20 wird der direkte Nachfolger des Galaxy S10, womit man bei der Namensbezeichnung einen etwas anderen Weg als in den bisherigen Jahren gehen wird.

Bereits im Vorfeld der Präsentation sind nun die angeblichen Daten für drei Geräte der neuen Baureihe aufgetaucht. Demnach wird Samsung das Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G und Galaxy S20 Ultra 5G vorstellen. Alle Geräte haben dabei das 5G-Netz mit an Bord und unterscheiden sich vor allem in der Displaygröße und den Kameras.

Das Galaxy S20 5G wird demnach mit einem 6,2 Zoll Display daherkommen und eine Auflösung von 3.200 x 1.440 Bildpunkten bieten. Zudem soll die Frequenz bei hohen 120 Hz liegen. Beim S20 Plus 5G hingegen soll bei gleicher Auflösung und Frequenz der Bildschirm 6,7 Zoll groß werden und beim S20 Ultra 5G wird von 6,9 Zoll gesprochen. Alle drei Geräte werden vom neusten Exynos 990 befeuert.

Das Galaxy S20 Ultra 5G soll mit einem 108-Megapixel-Sensor die höchste Auflösung bieten. Die beiden anderen Geräte sollen beim Hauptsensor auf 12 Megapixel zurückgreifen. Samsung soll zudem noch weitere Linsen mit Teleoptiken und Ultra-Weitwinkel verbauen. Der Akku der Ultra-Variante wird auf 5.000 mAh beziffert, während das normale S20 5G mit 4.000 mAH daherkommen soll. Zudem seien die Geräte gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.

Preise gibt es noch nicht und auch einen genauen Starttermin sucht man noch vergebens. Diese Fragen werden sich jedoch spätestens am 11. Februar klären lassen.